Leśnicy podzielili się przepisem na nalewkę. Na żołądek, jelita i nie tylko

Spis treści: 01 Co to dereń jadalny? Jakie ma właściwości?

02 Przepis na dereniówkę. Jak stosować nalewkę z derenia?

Co to dereń jadalny? Jakie ma właściwości?

Porady To ostatni dzwonek, by przygotować prozdrowotny sok. Przyniesie ulgę w przeziębieniu i nie tylko Dereń jadalny to krzew pochodzący z Azji oraz południowo-wschodniej Europy. Często pełni funkcję ozdobną w przydomowych ogródkach, ale występuje również w parkach. Jesienią na przełomie września i października dojrzewają czerwone owoce derenia jadalnego. Mało kto je jednak wykorzystuje, a lata temu były cenionym surowcem stosowanym do przygotowywania różnego rodzaju przetworów. Jak czytamy w poście Lasów Państwowych, w kuchniach dworskich po zasoleniu były wykorzystywane jako oliwki.

Owoce derenia jadalnego wykazują wiele właściwości prozdrowotnych. Są źródłem cennych witamin takich jak C, A i P, a w dodatku są bogate w żelazo, wapń, potas, magnez oraz cynk.

Zdjęcie Dereń jadalny jest bogaty m.in. w witaminę C / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Ukoi ból, pomoże schudnąć, wyostrzy umysł. Oto napar, który musisz pić

Przepis na dereniówkę. Jak stosować nalewkę z derenia?

Na facebookowym profilu Lasów Państwowych pojawił się post z przepisem na dereniówkę. "Jedną objętość owoców, po nakłuciu ich igłą dla łatwości puszczania soku, zalać taką samą objętością alkoholu o stężeniu ok. 70 proc. W szczelnie zamkniętym naczyniu pozostawić na około pół roku. Następnie zlać znad osadu, dodać kilka łyżek jasnego miodu, po wymieszaniu odstawić na miesiąc do sklarowania" - przekazali leśnicy.

Reklama

Dereniówka może być pomocna w m.in. podczas leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Leśnicy podkreślają, że sprawdzi się także przy przeziębieniu, anginie oraz grypie. Oprócz tego nalewka z derenia jadalnego wykazuje właściwości obniżające ciśnienie krwi, a także może być stosowana pomocniczo przy leczeniu anemii. Wszystko to przez zawartość żelaza w owocach derenia jadalnego.

Zobacz także: Lasy Państwowe przekonują. Nic lepszego na odporność nie znajdziecie

Lasy Państwowe przekazały, by dereniówkę pić po dwie łyżki dziennie między posiłkami. Przeciwwskazaniem jest ciąża i karmienie piersią. Nalewki z derenia nie należy podawać dzieciom.

***