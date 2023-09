Spis treści: 01 Na co czarny bez?

Na co czarny bez?

Porady Na jelito grube działa niczym balsam. Silne działanie bakteriobójcze Lasy Państwowe postanowiły przypomnieć o owocach czarnego bzu i ich właściwościach. Jak się okazuje, to ostatni moment na zbiór. Są już bardzo dojrzałe i jest jeszcze szansa na znalezienie krzaków pełnych czarnych gron.

Działanie czarnego bzu doceniono lata temu, a jego surowce stanowiły bazę wielu preparatów wypełniających domowe apteczki. Jak podkreślili leśnicy, już w czasach antycznych czarny bez stanowił lek wykrztuśny i odprowadzający żółć, a ojcowie benedyktyni leczyli nim znacznie więcej schorzeń i uznawali za lek uniwersalny m.in. na gorączkę czy też problemy żołądkowe. "Obecnie jagody bzu stosowane są jako lek napotny i wzmagający funkcje wydzielnicze oskrzeli. Ponadto mają one właściwości moczopędne, lekko przeczyszczające i przeciwbólowe" - czytamy w facebookowym poście Lasów Państwowych.

Zdjęcie Owoce bzu odznaczają się czarnym, lśniącym kolorem i są bogate m.in. w antyoksydanty neutralizujące działanie wolnych rodników / 123RF/PICSEL

Na przeziębienie i nie tylko, czyli właściwości owoców czarnego bzu

Czarny bez od lat jest stosowany w medycynie ludowej i najczęściej wykorzystuje się jego owoce oraz kwiaty. Wielu sadzi go w przydomowych ogrodach, ale czarny bez można również spotkać w parkach, przy drogach oraz na skraju lasów.

Czarny bez kwitnie w maju oraz w czerwcu. Wówczas na krzewie widać białe bądź kremowe kwiaty zebrane w baldachogrona. Z kolei sierpień i wrzesień to czas, kiedy pojawiają się owoce czarnego bzu. To właśnie wtedy można je zbierać i przygotowywać sok. Zaleca się zrywać całe baldachy.

Owoce bzu odznaczają się czarnym, lśniącym kolorem i są bogate m.in. w antyoksydanty neutralizujące działanie wolnych rodników. Poza tym są skuteczne w walce z infekcjami i przeziębieniem, wspierają odporność, a także działają napotnie i wykrztuśnie. Do tego owoce czarnego bzu mogą regulować stężenie glukozy i obniżać stężenie cholesterolu we krwi.

Do właściwości owoców czarnego bzu zalicza się także:

działanie przeciwzapalne

działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne

działanie rozkurczowe

wzmacnianie błon śluzowych dróg oddechowych

Jak zrobić sok z czarnego bzu?

Wielu z owoców czarnego bzu robi sok. W związku z tym, że to ostatni dzwonek na jego przygotowanie Lasy Państwowe postanowiły podzielić się przepisem. W facebookowym poście czytamy o dwóch metodach.

Jedna z nich zakłada wykorzystanie sokownika. Wówczas do gotowego soku należy dodać cukier lub miód, a następnie jeszcze ciepły przelać do słoików. Kolejny krok to zakręcenie i odwrócenie do góry dnem. Podkreślono, że tak przygotowany sok z owoców czarnego bzu nie wymaga pasteryzacji.

Druga metoda polega na przełożeniu owoców do garnka i rozgotowaniu ich. W ten sposób zaczynają puszczać sok, a żeby uzyskać go jak najwięcej, należy przecisnąć owoce czarnego bzu przez gazę. Następnie trzeba zagotować go z miodem. Podkreślono, że na jedną część miodu powinno przypadać 10 części soku. Na koniec wystarczy przelać gotowy sok z owoców czarnego bzu do słoiczków, zakręcić i również odwrócić.

Jak stosować sok z owoców czarnego bzu? W przepisie od leśników nie zabrakło również wskazówek dotyczący dawkowania. "W przypadku przeziębienia bądź nerwobóli pijemy 2-3 razy dziennie po szklaneczce soku rozcieńczonego ciepłą wodą" - przekazano za pośrednictwem Facebooka.

Zdjęcie Działanie czarnego bzu doceniono lata temu, a jego surowce stanowiły bazę wielu preparatów wypełniających domowe apteczki / 123RF/PICSEL

Kiedy czarny bez jest trujący?

Każda część czarnego bzu zawiera glikozyd cyjanogenny, czyli sambunigrynę. Rozkład tego związku następuje w wyniku obróbki termicznej. Nie należy więc spożywać owoców czarnego bzu oraz innych surowców tej rośliny na surowo. Zjedzenie ich prowadzi do powstania kwasu cyjanowodorowego w żołądku po kontakcie ze znajdującym się tam sokiem żołądkowym. Trzeba więc o tym pamiętać, przygotowując sok, nalewkę, syrop oraz inne przetwory z czarnego bzu.

Podobnie jak inne rośliny czarny bez może wiązać się z wystąpieniem reakcji alergicznych. Przedawkowanie preparatów zawierające wyciąg z czarnego bzu może doprowadzić do bólów brzucha, biegunek i zatruć pokarmowych. Przed rozpoczęciem stosowania domowych przetworów na bazie czarnego bzu, warto skonsultować się z lekarzem.

***

