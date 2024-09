Kaloryfery w polskich domach najczęściej mają na pokrętłach liczby od 0 do 5 . Wynika to z tego, że producenci są zdania, iż skala wskazująca konkretne temperatury mogłaby być myląca, ponieważ różniłaby się od temperatury uzyskanej w pomieszczeniu.

Zrozumienie tego, jak działa termostat, nie jest skomplikowane. Zawór termostatyczny reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniu. Zamontowany jest na przewodzie doprowadzającym wodę do grzejnika. Ma on za zadanie regulację przepływu wody i powoduje otwieranie oraz zamykanie zaworu w zależności od danej temperatury.

Termostat grzejnikowy ma prostą budowę. W jego głowicy umieszczony jest mieszek, wypełniony materiałem, który reagując na zmianę temperatur, odpowiednio kurczy się lub powiększa. Materiał użyty do tego może być cieczą, gazem lub woskiem. Kurczy się on w momencie, gdy spada temperatura w pomieszczeniu, wpuszczając gorącą wodę do środka i analogicznie rozpręża się, przy zbyt wysokiej temperaturze i blokuje dopływ wody do grzejnika.