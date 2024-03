"Mam na koncie 40 lat pracy. Jaką emeryturę dostanę?". Oto co mówią przepisy

Większość Polaków przechodzi na emeryturę po ukończeniu 60 i 65 lat, kolejno w przypadku kobiet i mężczyzn. Zazwyczaj mogą się już oni pochwalić minimalnym, upoważniającym do pobierania świadczenia stażem pracy. Co w przypadku osób, u których jest on zdecydowanie wyższy i wynosi np. 40 lat? Na jaką emeryturę mogą liczyć?

Zdjęcie Każdy dodatkowy rok pracy jest gwarancją wyższej emerytury / 123RF/PICSEL