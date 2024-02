Spis treści: 01 Sianie trawy w ogrodzie. Od czego zacząć?

Sianie trawy w ogrodzie. Od czego zacząć?

Dorzuć do kompostu. "Czarne złoto" sprawi, że rośliny będą rosły jak szalone Przed tym, jak przystąpimy do wysiewu trawy, musimy pamiętać o kilku kwestiach. Pierwszą z nich jest wybór odpowiedniej mieszanki trawy. Skład gotowych mieszanek trawnikowych często różni się od siebie. Każda z nich zawiera konkretne gatunki, które są przystosowane do danych warunków. Przykładowo, jeżeli mamy dzieci, które chętnie bawią się na trawie i grają w ogródku w piłkę, dobrym rozwiązaniem będzie trawnik sportowy, który jest odporny na intensywne użytkowanie.



Wybierając nasiona trawy, istotne jest też dostosowanie ich do warunków panujących w miejscu, w którym planujemy posadzić trawę. Pod uwagę należy wziąć nie tylko rodzaj gleby, lecz także wilgotność i nasłonecznienie obszaru oraz przeznaczenie trawnika.



Pamiętajmy też, że prawidłowe przygotowanie podłoża jest kluczowe dla sukcesu nasadzenia trawy. Konieczne jest więc wcześniejsze przekopanie terenu, a także usunięcie chwastów i kamieni, które mogłyby utrudnić jej wzrost.

Najlepszy termin na wysiew trawy. Zrób to w tych miesiącach

Jeśli chodzi o odpowiedni termin siewu trawy, to najlepszym momentem na jego przeprowadzenie jest wiosna. Trawę możemy więc siać od połowy kwietnia do końca maja. Istotne jest to, aby unikać przymrozków, które mogą zaszkodzić delikatnym nasionom. Pamiętajmy, że rosną one dopiero w temperaturze 6-8 st. C.



Jeśli nie uda nam się zasiać trawy na wiosnę, możemy to zrobić także jesienią, gdy temperatura jest dość umiarkowana, a podłoże jest dostatecznie wilgotne. Jesienny wysiew trawnika powinien przypadać na wrzesień, ewentualnie październik.

Jak siać trawę? Skuteczna technika, dzięki której zrobisz to równomiernie

Nie tylko termin, ale również sposób, w jaki siejemy trawę, jest bardzo istotny dla finalnego wyglądu naszego trawnika. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest metoda "na krzyż".



Polega ona na równomiernym rozrzuceniu nasion, poruszając się najpierw wzdłuż, a następnie w poprzek obszaru, na którym ma wyrosnąć trawa. Należy zrobić to w taki sposób, aby promień rozrzutu miał około dwa metry.

Przed przystąpieniem do jej wysiewu, pamiętajmy o podzieleniu nasion na dwie równe części. Dzięki temu uda nam się równomiernie pokryć cały teren, co przełoży się na imponujący wygląd naszego trawnika wiosną i latem.

