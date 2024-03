Dlaczego warto zastąpić masło?

Czy trzeba rezygnować z masła? Oczywiście, że nie, o ile zjada się je w racjonalnych ilościach albo spożywa się sporadycznie. Choć dostarcza cennego dla organizmu białka, to trzeba również pamiętać, że to tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, który w długotrwałej perspektywie może podnosić ciśnienie oraz zatykający żyły i tętnice cholesterol. W takim razie można przerzucić się na margarynę, ale często zawiera w składzie olej palmowy, który ma niechlubną sławę i również w nadmiarze przyczynia się do pogorszenia stanu serca.

Trudno nam rozstać się z pajdą świeżego chleba? Warto przygotować smarowidło na bazie słonecznika. Ma inny, co prawda, smak, ale również interesujący, a poza tym całość jest po prostu zdrowa.

Jak zrobić smarowidło ze słonecznika?

Smarowidło do chleba ze słonecznika można przygotować w kilka chwil, ale wcześniej trzeba skompletować składniki. Oto one:

pół szklanki łuskanych pestek słonecznika,

pół łyżeczki soli,

pięć łyżek oleju lub oliwy.

dodatki do wyboru: czosnek, suszone pomidory, kapary, szczypior, pietruszka

Nasiona słonecznika wcześniej trzeba namoczyć w ciepłej wodzie i odstawić na kwadrans do ostudzenia. Po odsączeniu wszystkie składniki umieścić w wysokim naczyniu albo kielichu blendera, a następnie zmiksować na gładką masę. Później wystarczy doprawić smarowidło pieprzem lubi innymi przyprawami i gotowe. Można całość przełożyć do słoika i zajadać wtedy, kiedy mamy na nie ochotę.

Dlaczego słonecznik? Oto mały skarb

Dlaczego warto sięgnąć po smarowidło ze słonecznika i zastąpić je masłem? Ponieważ to doskonałe źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Witamina A dba o wzrok oraz pomaga usunąć stany zapalne skóry. Natomiast witamina E, zwana "witaminą młodości" zapobiega powstaniu zmarszczek oraz ułatwia utrzymanie jędrności cery.

Najcenniejsze są jednak nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy oraz sterole. One właśnie mogą obniżyć poziom cholesterolu w organizmie oraz obniżać ciśnienie krwi, czyli robią to, co jest korzystne dla serca.

