Masz ten olej w swojej kuchni? Lepiej od razu go wyrzuć

Olej słonecznikowy często gości w naszych kuchniach. Stał się równie popularny co olej rzepakowy, jednak czy jest od niego zdrowszy? Choć jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-6, to niestety ich nadmiar nie jest korzystny dla naszego organizmu.

Dodatkowo kwasy wielonienasycone zawarte w produkcie są bardziej podatne na utlenianie i degradację pod wpływem wysokiej temperatury. To zjawisko występuje już przy temperaturze 100°C, co sprawia, że smażenie jest nie tylko niezdrowe, ale również groźne. To prowadzi do powstawania szkodliwych produktów, wolne rodniki, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Jeśli jednak zamierzasz smażyć jedzenie na oleju słonecznikowym, unikaj przekraczania temperatury 100°C, aby zapobiec degradacji kwasów tłuszczowych i powstawaniu szkodliwych związków. Choć produkt ten lepiej wykorzystywać na surowo, do czego można go wykorzystać, aby się nie zmarnował?

To świetny dodatek do warzyw i pielęgnacji skóry

Olej słonecznikowy świetnie sprawdza się zarówno do sałatek, jak i w domowych kosmetykach. Jego neutralny smak i bogactwo w witaminy E i K czynią go idealnym dodatkiem do świeżych potraw. Ponadto olej ten jest ceniony za swoje właściwości nawilżające i odżywcze, co sprawia, że jest popularnym składnikiem w naturalnych kosmetykach, takich jak balsamy do ciała, olejki do masażu czy maseczki do włosów

Czym zastąpić olej słonecznikowy? To o niebo lepsze warianty

Jeśli chcemy zdrowo smażyć, warto zastanowić się nad użyciem innych tłuszczów. Na przykład oleju rzepakowego, który jest odpowiedni do smażenia w temperaturach do 170°C. To zdecydowanie bezpieczniejszy wybór. Do smażenia można także wykorzystywać rafinowaną oliwę z oliwek. Jeśli decydujemy się na użycie extra virgin, warto mieć na uwadze, że dobrze sprawdza się w przypadku krótkiego smażenia lub duszenia. Alternatywną opcją jest także olej kokosowy oraz olej awokado.

