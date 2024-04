Czarna porzeczka zaliczana jest do tzw. superfoods, czyli produktów korzystnie oddziałujących na nasze zdrowie. Wszystko to zasługa substancji zawartych w małych owocach. Na czoło wysuwa się witamina C, która wspiera odporność, ale to nie wszystko, co oferuje dla naszego zdrowia. Substancja ta również pomoże uszczelnić i uelastycznić naczynia krwionośne, a to dobra droga, aby opanować skoki ciśnienia tętniczego oraz unormować poziom cholesterolu. Witamina C wraz z obecną w porzeczce witaminą E wpływa korzystnie na wygląd skóry: redukują w duecie stany zapalne, pomagają pozbyć się zmarszczek i znacząco opóźniają procesy starzenia się skóry.