Jagoda kamczacka od kuchni

Jagoda kamczacka jeszcze nie zdobyła ogromnej popularności nad Wisłą, ale w innych krajach jest często wybierana jako przekąska i nierzadko jest uprawiana w przydomowych ogródkach. Okazuje się, że ma wiele cech wspólnych do znanej nam już borówki amerykańskiej i nie sprawia większych problemów, by bujnie rosła i obficie owocowała. Najcenniejsze są, jak można łatwo się domyślić, owoce: bardzo cenione przez kucharzy oraz smakoszy. Dlaczego? Ponieważ to mieszanina słodyczy, kwasowości lekkiej cierpkości - ale nie należy się tymi właściwościami zrażać. Świetnie nadają się do przygotowywania przetworów i soków, ale i tak najlepiej zjadać je na surowo w szczodrych ilościach, ponieważ oferują bardzo dużo o cennych substancji nieobojętnych dla naszego organizmu.

Jakie właściwości lecznicze ma jagoda kamczacka?

Jagoda kamczacka jest smaczna i nie ma przeciwwskazań, by znalazła się w diecie 123RF/PICSEL

Jagoda kamczacka to skarbnica wielu cennych dla zdrowia substancji. Trzeba zacząć od witaminy C, której jest w niej bardzo dużo i owoce świetnie uzupełniają jej niedobory. Substancja nie tylko wspiera odporność, ale także wzmacnia naczynia krwionośne, co może unormować poziom ciśnienia tętniczego. Ponadto wpływa na syntezę kolagenu, więc poprawia się również kondycja naszej skóry. Oprócz tego małe owoce są bogate w kwasy organiczne, które zaliczane są do przeciwutleniaczy. To właśnie one pomagają pozbywać się stanów zapalnych w organizmie, zredukować ilość wolnych rodników, a także zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych.

Nie wolno zapominać o bogatym pakiecie innych substancji. Choć wszystkie z nich są korzystne dla zdrowia, to warto zaakcentować dwie z nich. Chodzi tutaj o potas i magnez. Pierwszy z nich najlepiej działa na pracę serca: wzmacnia je oraz pomaga - podobnie jak witamina C - ciśnienie tętnicze organizmu. Magnez z kolei działa dobrze na pracę mięśni, w tym serca, ale także świetnie wpływa na pracę układu nerwowego, dlatego jagoda kamczacka to dobra propozycja dla wszystkich tych, którzy żyją w przewlekłym stresie oraz podejmują się na co dzień wytężonego wysiłku umysłowego.

Dobra wiadomość dla diabetyków i osób chcących zrzucić zbędne kilogramy. Jagoda kamczacka zawiera niewiele kalorii, ponieważ w 100 g to tylko 60 kcal oraz odznacza się niskim indeksem glikemicznym (IG - 53). Co to oznacza? Przede wszystkim to, że jej spożywanie nie powoduje szybkiego wyrzutu insuliny do organizmu, co również zmniejsza chęć na podjadanie zaraz po posiłku.

Sadzenie jagody kamczackiej w ogrodzie

Jagoda kamczacka ma niewielkie wymagania, jest odporna na niskie temperatury i szkodniki 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już tyle na temat jagody kamczackiej, to czas ją zasadzić w ogrodzie. Nie ma wielu wymagań, wystarczy jej żyzna ziemia o kwaśnym odczynie pH oraz regularne podlewanie w trakcie owocowania. Najdogodniejszym terminem na sadzenie jagody kamczackiej przypada na jesień albo wczesną wiosnę. Warto włożyć ten niewielki trud w uprawę jagody kamczackiej, ponieważ przy odpowiednich warunkach może owocować nawet 30 lat.