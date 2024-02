Codzienne sprzątanie? Miej po ręką owoc

Jak sprawić, żeby słuchawka prysznicowa, a tym samym cała łazienka, były pozbawione osadu kamienia? Najlepiej zapobiegać jego osiadaniu, czyli po prostu przecierać na bieżąco mokrą armaturę i płytki do sucha, a także minimum raz w tygodniu porządnie posprzątać całą łazienkę. Czasami jednak nadmiar obowiązków nie pozwala na regularne porządki, ale wtedy trzeba solennie zabrać się za sprzątanie. Jeśli widzimy już choć delikatny ślad kamienia, to warto zastosować dobre środki czyszczące. Ale jeśli wolimy naturalne środki czystości, to warto po prostu przetrzeć słuchawkę prysznicową kawałkiem cytryny. Efekt będzie widoczny od razu.

Trudne przypadki? Nie wyrzucaj słuchawki prysznicowej!

Jeśli nasza słuchawka prysznicowa jest w stanie opłakanym, a ilość kamiennego nalotu wzbudza nasz niepokój, to nie trzeba jeszcze się jej pozbywać i można dać jej jeszcze jedną szansę. Co trzeba zrobić? Wystarczy ją odkręcić i umieścić w misce wypełnionej octem spirytusowym, który błyskawicznie rozprawi się z kamieniem. Oczywiście, nie wszyscy przepadają za ostrym zapachem specyfiku, ale on ma godnego zastępcę. Wystarczy miskę zalać ciepłą wodą, dodać dwa opakowania kwasku cytrynowego i w takiej kąpieli moczyć odkręcany element.

Zdjęcie Kamień na armaturze to powszechny problem. Winna jest twarda woda / 123RF/PICSEL

Pamiętajmy, że odkręcenie słuchawki prysznicowej, to także dobry moment na to, aby przyjrzeć się kondycji uszczelek. Jeśli są sparciałe lub uszkodzone, to można je w łatwy sposób wymienić.

Nie możesz odkręcić słuchawki? Nic straconego

Słuchawki prysznicowej nie da się odkręcić, a kamień zatkał dysze na amen, nie trzeba załamywać rąk. Można twardy woreczek strunowy wypełnić octem lub wodą z kwaskiem i zawiesić go tak, aby całkowicie przykrył ten element armatury i płyn dokładnie go odkamienił. Jeśli i takiej możliwości nie ma, to czyszczenie trzeba przeprowadzić na zewnątrz. Ale dysze można również odetkać: wystarczy kupić w drogerii małe szczoteczki do czyszczenia szczelin międzyzębowych: ich rozmiar idealnie pasuje do dysz, które po takim przetykaniu będą jak nowe.

