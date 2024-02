Spis treści: 01 Wymiana myjki kuchennej - robisz to za rzadko

02 Odkażanie gąbki do naczyń solą

03 Alternatywne zastosowanie gąbek kuchennych

Wymiana myjki kuchennej - robisz to za rzadko

Mimo coraz większej popularności i dostępności zmywarek sporo osób nadal decyduje się na mycie naczyń w sposób tradycyjny. Do tego celu niezbędny jest zlew wypełniony ciepłą wodą, odpowiedni płyn i niewielka gąbka. Trond Møretrø, naukowiec z Nofima (Norweskiego Instytutu Badań nad Żywnością), autor badania opublikowanego w "Journal of Applied Microbiology", twierdzi, że "Pojedyncza gąbka może pomieścić większą liczbę bakterii niż ludzi na Ziemi".

Po bliższym przyjrzeniu się temu, co dzieje się na często używanej gąbce do mycia naczyń, naukowcy doszli do niepokojących wniosków. Na jednym produkcie może występować aż 82 miliardy bakterii oraz 362 odmiany mikrobów. Brzmi szokująco, zwłaszcza mając świadomość, że większość wyrzuca gąbkę dopiero wtedy, gdy jest już mocno zużyta. W tej sprawie eksperci pozostają zgodni i wskazują, by wymieniać ją na nową co 2-3 dni, a w ostateczności co tydzień. Dłuższe trzymanie brudnej gąbki naraża nas na przykre konsekwencje zdrowotne.

Odkażanie gąbki do naczyń solą

Dezynfekcja gąbki to patent na przedłużenie jej trwałości. Zanim jednak zabierzemy się za tę czynność, musimy wiedzieć, że tak potraktowana gąbka nie będzie nadawała się do dalszego mycia naczyń. Możemy za to wykorzystać ją w innych porządkach domowych. Samo odkażanie produktu jest bardzo proste.

Wystarczy, że umieścimy myjkę w misce, zasypiemy łyżeczką soli i polejemy łyżką octu. Na koniec uzupełniamy miskę wrzątkiem i odczekujemy ok. 15-20 minut. W ostatnim kroku odciskamy i wypłukujemy gąbkę pod zimną wodą. Patent ten pozwoli nam się pozbyć resztek zaschniętego jedzenia oraz wchłoniętych wcześniej płynów.

Alternatywne zastosowanie gąbek kuchennych

Liczne produkty możemy wykorzystać w sposób zupełnie odmienny od ich pierwotnego przeznaczenia. Gąbka do mycia naczyń nie stanowi tutaj żadnego wyjątku. Kupując ich zapas w sklepie, wcale nie musimy ograniczać się jedynie do zmywania brudnych talerzy, sztućców czy szklanek. Doświadczone panie domu mają już całą listę czynności, w których przyda się ten popularny kuchenny produkt.

Niewielką gąbeczkę możemy umieścić na dnie doniczki, dzięki czemu wchłonie nadmiar wlanej do podłoża wody, a roślina będzie mogła samodzielnie pobierać tyle zmagazynowanej cieczy, ile potrzebuje. Pociętą na mniejsze kawałki gąbką zabezpieczymy także nieszczelne okna. To sposób na oszczędność w porze zimowej, kiedy trwa sezon grzewczy, a podkręcona kaloryfery generują niemałe rachunki.

Jeśli po otwarciu drzwi do lodówki nasz nos wypełnia się niemiłym zapachem, to znak, że czas na generalne porządki. Po wyrzuceniu przeterminowanego jedzenia namaczamy gąbkę w wodzie i delikatnym detergencie, myjemy wnętrze urządzenia, wycieramy do sucha i pozostawiamy w środku kolejną czystą gąbeczkę, która zachowa się jak pochłaniacz wilgoci i spowolni psucie się produktów. Właściciele zwierząt domowych codziennie mierzą się z wszechobecną sierścią. Ślady obecności pupila są szczególnie widoczne na meblach, m.in. kanapie czy fotelu. Wystarczy, że przetrzemy ich powierzchnię twardą stroną gąbki, a szybko pozbędziemy się kłaczków.

