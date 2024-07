Właściwości siemienia lnianego są znane w medycynie ludowej od dawien dawna. Picie naparu z tych niepozornych ziarenek sprawdza się do dziś. Jednak z biegiem lat odkryto, że można zmienić formę ziaren oraz sposób ich parzenia, by zadziałały jeszcze lepiej.

Całe nasiona lnu mogą przechodzić przez układ trawienny niezmienione, co ogranicza korzyści zdrowotne. Mielony len można łatwiej dodawać do różnych potraw, takich jak smoothie, jogurty, sałatki, płatki owsiane czy pieczywo, co sprawia, że jest bardziej praktyczny w codziennym użytku.