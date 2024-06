Mocna konkurencja dla hortensji. Latem zachwyca "śnieżnymi kulami"

Wraz z nadejściem wiosny rozkwita białymi, „śnieżnymi kulami”, by jesienią zachwycać oko swojego właściciela czerwonymi koralami, przyciągając do siebie niecodzienne okazy ptaków. Doświadczeni ogrodnicy nazywają ją ogrodową alternatywą dla hortensji, twierdząc nawet, że to dla niej spora konkurencja. Gdzie posadzić kalinę koralową i jak o nią dbać, by była niezwykłą ozdobą ogrodu? To nic trudnego.