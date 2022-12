Święta Bożego Narodzenia nadchodzą wielkimi krokami. Wiele osób nie wyobraża sobie wigilii bez tradycyjnej potrawy - barszczu z uszkami. Jak przyrządzić smaczne uszka? To pytanie w grudniu zadaje sobie wiele gospodyń i gospodarzy.

Z grzybami, mięsem, soczewicą, białą fasolą lub suszonymi śliwkami - miłośnicy uszek znają wiele fantastycznych przepisów na smaczny farsz. Podstawą idealnych uszek, jest jednak nie nadzienie, a delikatne ciasto, które rozpływa się w ustach. Jak wykonać je prawidłowo?

Magda Gessler doskonale wie, co zrobić, by ciasto na uszka było perfekcyjne. Restauratorka zaznacza, że lista składników na doskonałe i rozpływające się w ustach ciasto na uszka nie jest długa. Wystarczy połączyć ze sobą w odpowiednich proporcjach mąkę, wodę i sól. Zdaniem jurorki "MasteChefa" Polacy co roku popełniają ten sam błąd - dodają do ciasta jaja i olej. Dlaczego nie powinno się tego robić?

Przepis na uszka. Tak robi je Magda Gessler

Według Magdy Gessler idealne ciasto na uszka powinno być cienkie - otulać farsz, ale go nie dominować. Jeśli do ciasta dodamy jajka i olej, najprawdopodobniej po wyrobieniu będzie ono ciężkie. Podczas jedzenia potrawy nie będziemy czuli pysznej zawartości.

Jak zatem przygotować ciasto na uszka, by było miękkie i sprężyste? To banalnie proste. Wystarczy, że mąkę przesiejemy przez sitko i dodajemy do niej odrobinę soli. Następnie dolejemy trochę letniej wody i połączymy składniki. Ciasto po wyrobieniu powinno być dość luźne i elastyczne. Nie powinno kleić się do rąk.

Z wyrobionego ciasta formujemy kulkę i kilka razy rzucamy nią o stolnicę (dzięki temu ciasto będzie odpowiednio napowietrzone). Potem odstawiamy ciasto, by odpoczęło. Po chwili możemy przystąpić do rozwałkowywania i nakładania farszu.

