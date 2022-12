Jak powstaje pępek?

Pępek to pewnego rodzaju blizna znajdująca się na środku brzucha - jest śladem po odcięciu pępowiny, łączącej dziecko z matką. Po zabiegu u noworodka pozostaje kikut pępowinowy, który z czasem odpada. Niezwykle ważne jest, aby prawidłowo dbać o jego higienę w przypadku niemowląt. A jak jest u starszych dzieci i dorosłych? Okazuje się, że wielu z nas omija tę część ciała podczas codziennej kąpieli, nie przykładając mu zbyt dużej uwagi. To ogromny błąd.

Badania przeprowadzone przed kilkoma laty dowiodły, że w okolicy pępka znajduje się blisko 1600 różnych rodzaju bakterii, a niektóre z nich są jeszcze nieznane. Eksperci nie mają więc wątpliwości, że pępek należy dokładnie myć każdego dnia - i tyczy się to zarówno dzieci jak i dorosłych. Czyszcząc to miejsce dobrze jest używać delikatnych, najlepiej naturalnych, antybakteryjnych środków. Aby dokładnie umyć pępek możesz wykorzystać do tego patyczek do uszu. Po zakończonej kąpieli pamiętaj by wytrzeć go do sucha - w przeciwnym wypadku może dochodzić z tej okolicy nieprzyjemny zapach spowodowany wilgocią.

Najczęstsze schorzenia związane z nieprawidłową higieną pępka

Lekarze przekonują, że to jak dbamy o pępek ma ogromne znaczenie, a jego zaniedbanie może mieć fatalne skutki dla zdrowia. Co może nam grozić?

Zapalenie pępka - powstaje w wyniku zakażenia bakteryjnego, najczęściej gronkowcem. Objawy to zaczerwienieniem wokół jego nasady, a w ostrzejszych stanach może też pojawić się gęsta, ropna wydzielina o przykrym zapachu. W tym przypadku konieczne może okazać się leczenie antybiotykami.

Ziarniak pępka - dotyczy noworodków w okresie gojenia się pępka, a objawia się otwartą raną podatną na zakażenia. Tutaj również nie obędzie się bez antybiotykoterapia.

Jak dbać o pępek? Podstawowe zasady pielęgnacji

Chociaż pępek u każdego człowieka może wyglądać nieco inaczej, każdy powinien poświęcać mu tyle samo uwagi podczas codziennej higieny. Pomoże to uniknąć niektórych nieprzyjemnych dolegliwości i chorób. Oprócz dokładnego mycia płynem i spłukiwaniu pod bieżącą wodą można też wykorzystać domowe sposoby na jego pielęgnację, które zminimalizują ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości.

Olejek z drzewa herbacianego do przemywania pępka - działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Kilka kropel wystarczy nanieść na wacik i przemywać nic delikatnie pępek.

Olej kokosowy - można go zastosować dodatkowo po kąpieli i przemyciu wacikiem z olejkiem. Ujędrni, nawilży skórę oraz zredukuje ilość bakterii, które gromadzą się w nim każdego dnia.

Wyciąg z rozmarynu - ma właściwości przeciwzapalne, zaleca się go stosować w przypadku zaczerwienienia, bądź zapalenia pępka. Należy aplikować go za pomocą wacika.