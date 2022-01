Spis treści: 01 Jak powstaje pępek? To pozostałość po naszym życiu płodowym

02 Choroby pępka – co dzieje się, gdy o niego nie dbamy?

03 Ból pępka - co może oznaczać? Powodów może być kilka

04 Jak pielęgnować pępek? Proste, domowe sposoby na higienę pępka

Jak powstaje pępek? To pozostałość po naszym życiu płodowym

Po przyjściu dziecka na świat przychodzi moment odcięcia pępowiny, którą przez 9 miesięcy było połączone ze swoją mamą. Po odcięciu zostaje niewielki fragment, który zaciska się klamrą.



Jak dbać o pępek?

Pępek wymaga pomocy lekarza

Bóle brzucha: Pomagamy rozpoznać ich przyczynę Po około 2 tygodniach od narodzin pozostały kawałek pępowiny zasusza się i odpada, wówczas u człowieka tworzy się pępek.

Zbudowany jest z tkanki łącznej i to jedno z miejsc o zmniejszonym oporze, gdzie ściana brzuszna jest słabsza, a więc wymaga specjalnego traktowania i naszej uwagi.



Blizna, którą jest pępek to zagłębienie w naszym ciele, które sprzyja rozwojowi bakterii, a co ciekawe każdy pępek ma unikalną florę bakteryjną.



Pod pępkiem, a raczej jeszcze pod pępowiną w momencie przyjścia na świat znajdują się żyły pępowinowe, z czasem przekształcają się one w więzadła twarde i prowadzą od wnętrza pępka do wątroby, która jest niezwykle istotnym organem w ciele człowieka.



Naczynia krwionośne położone głębiej, stają się częścią wewnętrznego układu krwionośnego i dostarczają krew do układu pokarmowego i moczowego. Dlatego, tak ważne jest dbanie o higienę tego miejsca, bo jak widzimy, nie jest ono bez znaczenia dla organizmu.



Zdjęcie Pępek może mieć różny kształt - może być głęboki, płytki lub wypukły / 123RF/PICSEL

Choroby pępka – co dzieje się, gdy o niego nie dbamy?

Gdy nie przestrzegamy odpowiednich norm zachowania higieny osobistej, konsekwencje mogą być opłakane, również jeżeli chodzi o pielęgnację pępka.



To delikatne miejsce na brzuchu może ulec wielu chorobom. Wśród najczęstszych chorób pępka i jego okolic rozróżniamy:



- Zapalenie pępka. To choroba, która powstaje w wyniku zakażenia bakteryjnego, a najczęściej zakażenie to wywołuje gronkowiec. Zapalenie pępka objawia się zaczerwienieniem wokół jego nasady, w ostrych stanach pojawia się gęsta, ropna wydzielina o nieprzyjemnym zapachu. Chorobę tę leczy się miejscowo antybiotykami, a wizyta u lekarza jest niezbędna.



- Ziarniak pępka. Występuje u noworodków w okresie gojenia się pępka. Wówczas w pępku pojawia się przerastająca tkanka, która pozostaje otwartą raną i jest podatna na zakażenia. Tutaj również konieczna jest antybiotykoterapia.



- Przepuklina pępkowa. Ze względu na delikatność tego miejsca i na wyjątkowość jego budowy może dojść do przepukliny. Dzieje się tak, gdy mięśnie brzucha nie są wystarczająco silne, by utrzymać ściany jamy brzusznej. Objawem takiej przepukliny jest nagle uwypuklony pępek. Konieczna jest tutaj interwencja lekarza, który albo zaleci zabieg chirurgiczny, lub w przypadku łagodniejszego przebiegu zaleci specjalistyczne plastry, zbliżające do siebie mięśnie brzucha.



Zdjęcie Pępek to dość newralgiczne miejsce pielęgnacji dla młodych rodziców...

Ból pępka - co może oznaczać? Powodów może być kilka

Ból w okolicy pępka nie zawsze musi oznaczać problem z nim samym. Może świadczyć o stanach zapalnych albo chorobach innych narządów.



Przewlekłego bólu w okolicy pępka nigdy nie należy lekceważyć i powinno się jak najszybciej konsultować go z lekarzem. Jednym z powodów takiego bólu może być zapalenie wyrostka lub problem z jelitem cienkim, a dokładniej rzecz ujmując z końcowym jego odcinkiem, kątnicą, czy wstępnicą.



Ból ten jest nagły i kłujący. Nasila się on podczas kaszlu i ucisku w okolicy pępka.



Kolejną przyczyną występowania bólu w okolicy pępka może być nieżyt jelit, który wywołany jest przez wirusowe lub bakteryjne zapalenie błony śluzowej jelit. Ból ten przypomina kolkę.



Gdy zaś czujemy ból w okolicy pępka a dodatkowo jesteśmy tam w stanie wyczuć tętno, może okazać się, że mamy do czynienia z tętniakiem aorty brzusznej.



Należy jednak pamiętać, że ból w okolicy pępka może występować także krótkotrwale w trakcie owulacji u kobiet, lub też w pierwszych tygodniach ciąży, gdy powodem takiego bólu może być powiększająca się macica.



Każdy jednak odmienny stan i sytuacja bólowa, która może nas niepokoić, jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.



Zdjęcie Ból w okolicy pępka może świadczyć o różnych chorobach

Jak pielęgnować pępek? Proste, domowe sposoby na higienę pępka

Aby uniknąć niektórych z chorób pępka, należy poświęcać mu uwagę podczas codziennej higieny.



Prócz delikatnego mycia bieżącą wodą podczas kąpieli, można też wykorzystać proste domowe sposoby na pielęgnację pępka. Do przemywania pępka można wykorzystać olejek z drzewa herbacianego.



Od lat znane jest jego działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Aby stosować go do pielęgnacji pępka wystarczy kilka kropel na czysty wacik higieniczny i delikatne przemycie nim pępka.



Po umyciu pępka pod prysznicem, osuszeniu go delikatnie czystym ręcznikiem i po przemyciu olejkiem, można nanieść na niego niewielką ilość oleju kokosowego. Ujędrni on skórę i ją nawilży, a także pomoże zredukować ilość bakterii.



Gdy dojdzie do zapalenia pępka, a lekarz nie zaleci inaczej, można stosować wyciąg z rozmarynu. Prócz właściwości przeciwzapalnych, pozostawi przyjemny aromat.



Podobnie jak w przypadku olejku z drzewa herbacianego, należy zaaplikować go na pępek za pomocą wacika.



Zdjęcie Brak higieny pępka może skutkować jego zabrudzeniem, a w konsekwencji stanem zapalnym

Zdjęcie Gdy dojdzie do jednej z chorób pępka, nie należy zwlekać z wizytą u lekarza