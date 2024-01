Skąd się biorą wybrzuszenia na panelach podłogowych?

Tzw. mopowanie, to jedna z najpopularniejszych metod czyszczenia paneli podłogowych. Zdarzają się sytuacje, kiedy na podłogę zaaplikujemy zbyt dużo wody, a to niestety najkrótsza droga do ich zniszczenia. Rzecz jasna, wybrzuszenia mogą się także pojawić w momencie, gdy odpowiednio czyścimy panele, ale zostały one położone wadliwie lub są wykonane ze słabej jakości materiału.

Tak czy inaczej, jeśli zobaczymy, że z naszymi panelami dzieje się coś dziwnego, nie wpadajmy w panikę. Istnieje kilka prostych sposobów, by szybko i skutecznie pozbyć się wybrzuszeń na panelach.

Reklama

Czytaj także: Jak dbać o panele, żeby ich trwale nie uszkodzić?

Zdjęcie Czy można się pozbyć wybrzuszeń na panelach? / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się wybrzuszeń na panelach podłogowych?

Jeśli mamy do czynienia z laminowanymi panelami, a właśnie na nich najczęściej pojawiają się wybrzuszenia, należy działać błyskawicznie. Pierwszy krok polega na bardzo dokładnym osuszeniu paneli za pomocą ściereczek lub ręczników.

Następny etap to rozgrzanie żelazka, przyłożenie go do położonego na panelach ręcznika i delikatne prasowanie wybrzuszonego miejsca.

Warto wiedzieć: Irytują cię skrzypiące panele? Oto proste rozwiązanie

Zdjęcie Panele podłogowe są łatwe w utrzymaniu i wytrzymałe na różne potencjalne uszkodzenia, jeśli są dobrej jakości / 123RF/PICSEL

Czynność wykonujmy z wyczuciem, by nie przypalić paneli. Ponadto użyjmy starego ręcznika, którego w razie przypalenia żelazkiem, bez żalu wyrzucimy do kosza.

***