Jeśli smak kalarepy nam bardzo odpowiada, to łodygę brokułu można jeść na surowo : albo pokroić ją na mniejsze kawałki (paski lub kostkę), albo w całości i w takiej formie ją zjadać. Jeśli akurat taka wersja nam nie podchodzi do gustu, można słupki podawać z różnymi lekkimi sosami albo pastami warzywnymi. Łodygi brokułu można traktować bardzo uniwersalnie: świetnie komponują się w surówkach (wystarczy zetrzeć na tarce). Z takiego "odpadku" można zrobić naprawdę wiele rzeczy. Kiedy akurat nie mamy pomysłu, to można przygotować z nich warzywne placki, dodać do zupy albo zapiec w towarzystwie innych warzyw (np. ziemniaków, marchwi czy batatów).

Okazuje się, że łodyga brokułu jest niesłusznie traktowana jako odpadek, ponieważ jest nie tylko smaczna, ale dodatkowo ma takie same wartości odżywcze, co najczęściej zjadane różyczki. Co można w łodydze brokułu znaleźć? Przede wszystkim to prawdziwy rezerwuar witaminy C, która znana jest doskonale z tego, że poprawia naszą odporność, ale także może minimalizować ryzyko infekcji. Oczywiście, witamina C ma dla naszego organizmu o wiele więcej do zaoferowania, ponieważ np. uszczelnia naczynia krwionośne, co przekłada się na normalizację ciśnienia tętniczego krwi, ale także pomaga syntetyzować kolagen, a to sprawia, że wyglądamy młodziej.