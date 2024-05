Zdarza się, że termometry pokazują naprawdę wysokie wartości już wiosną czy wczesną jesienią. Wynika z tego, że nie tylko w miesiącach wakacyjnych trzeba mieć się na baczności i z uwagą podchodzić do skracania murawy. Jak często kosić trawę latem? Choć rośnie ona wolniej, nie należy całkowicie odpuszczać tej czynności. Zaleca się przeprowadzać koszenie raz na dwa tygodnie. Ważne jest, by źdźbła skracać o maksymalnie 30 procent ich długości. Nie powinny być krótsze niż cztery-pięć centymetrów. Inaczej trawnik będzie podatny na nadmierną utratę wody. Przebarwiona, sucha trawa lub placki gołej ziemi to ostatnie, co chcesz oglądać w swoim ogrodzie.