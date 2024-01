Spis treści: 01 Ziemniak ziemniakowi nierówny

Ziemniak ziemniakowi nierówny

Istnieją liczne odmiany ziemniaków, które różnią się zastosowaniami kulinarnymi. Gdy zależy nam na ugotowaniu ziemniaków przed wyczarowaniem z nich mięciutkich pyz lub kopytek, lepiej wybierać mączyste kartofle. Planujemy zamienić je w efektowną i smaczną sałatkę? W takim przypadku lepiej sprawdzą się egzemplarze twarde o małej zawartości skrobi.

Zanim jednak przejdziemy do bardziej skomplikowanych zadań, musimy dowiedzieć się, jak ugotować ziemniaki, by zachowały pełnię swoich właściwości.

Ziemniaki wrzucić do zimnej czy gorącej wody?

Na ten etap mało kto zwraca uwagę. Wielu z nas jest przyzwyczajonych do płukania kartofli po obieraniu, by pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń i odruchowego wlewania do garnka zimnej wody. Okazuje się, że to spore nieporozumienie w kontekście poprawnego gotowania ziemniaków.

Warzywa powinny znaleźć się we wrzątku — podobnie jak czynimy z makaronem czy ryżem. Jaki jest tego powód? Ziemniaki wrzucone do wrzątku gotują się krócej, więc oszczędzamy sporo czasu podczas pracy nad upragnionym posiłkiem. Co istotniejsze, zachowują w ten sposób więcej składników odżywczych, na które składają się witaminy z grupy B (mowa przede wszystkim o B1 i B6), potas, fosfor, a także witaminy: A, C i K. Warto o tym pamiętać, mimo że ziemniaki zwykle nie są wymieniane na modnych listach uwzględniających superfoods.

Co dodać do gotowania ziemniaków, żeby smakowały jeszcze lepiej?

Gotowanie ziemniaków w osolonym wrzątku to kuchenny standard. Warto jednak mieć świadomość, że proste dodatki wrzucone do garnka poprawią smak kartofli. Do wody wlej około pół szklanki soku z cytryny. Brzmi zaskakująco?

Zdjęcie W bardzo prosty sposób podkręcisz smak swojskiego kartfola / 123RF/PICSEL

Dzięki temu składnikowi gotowane ziemniaki nie będą się rozpadać. Jednocześnie nie będą ciemnieć, zachowując apetyczną barwę. Sok z cytryny dodany do ziemniaków sprawia również, że zyskują ciekawszy, nieco egzotyczny posmak. Docenisz to, podając je do obiadowego dania głównego lub zamieniając je w sałatkę.

