Surówka z marchwi? Strzał w dziesiątkę

Jak zrobić surówkę z marchwi? Chyba nie ma łatwiejszego sposobu na wspaniały dodatek do obiadu, który w smaku będzie wspomnieniem beztroskich lat dzieciństwa. Wystarczy marchew obrać, zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać nieco cukru i skropić solidną porcją soku z cytryny. Gotowe? Oczywiście, ale lepiej dać naszej surówce z marchwi nieco czasu i dać ją na kilka chwil do lodówki. Schłodzona smakuje najlepiej. Jeśli przeraża nas obecność cukru, to nie warto rezygnować z takiej domowej surówki. Wystarczy białe kryształki zastąpić jednym słodkim jabłkiem i dodatek w wersji fit gotowy.

Wariacja na temat marchwi

Łatwość w przygotowaniu, ale niebanalny smak? Taka może być również surówka z marchewki, a na dodatek wtedy, gdy domownicy zaczęli narzekać na przygotowaną porcję witamin. Sposób na surówkę z marchewki w innej wersji jest podobny: cztery korzenie obieramy i ścieramy na tarce, dodajemy soku z cytryny, a na koniec dodajemy cząstki z dwóch pomarańczy. Wcześniej jednak trzeba usunąć z nich białe błonki, które nadają niepotrzebnej goryczy. Przyprawy? W takim zestawie całości dopełni jedynie łyżka oliwy.

Marchew na ostro? Czemu nie!

Zdjęcie Marchew to bogate źródło witaminy A, która zapobiega pękaniu skóry / 123RF/PICSEL

Marchew nie musi być podstawą wyłącznie słodkiej surówki do obiadu. Można w łatwy sposób nadać jej nieco pikantnego charakteru. Cztery marchewki ścieramy na tarce i dodajemy do nich dwie łyżki chrzanu, łyżkę majonezu oraz sok z jednej cytryny. Teraz wystarczy dodać posiekaną natkę pietruszki, sól oraz pieprz i wymieszać. Zanim taką surówkę z marchwi podamy na stół, warto ją wcześniej schłodzić w lodówce i dać czas, aby składniki dobrze się przegryzły.

Dodaj trochę tłuszczu!

Marchew jest zdrowa i z tym faktem nie ma co dyskutować. Ceniona jest za obecność beta-karotenu oraz witaminy E, które w duecie najlepiej oddziałują na naszą skórę. Zapobiegają szybkiemu powstawaniu zmarszczek, ale także pomagają utrzymać jędrność cery i redukują stany zapalne. Te dwie substancje czynne są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego by lepiej się przyswajały przez organizm, warto dodać nieco oleju lub oliwy do receptury.

