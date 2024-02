Spis treści: 01 Ile łyżek siemienia lnianego dziennie? To superżywność

02 Na co jest dobre siemię lniane mielone? Dostosuj się do tej zasady

03 Jak zmielić siemię lniane w domu? Pomoże blender

Ile łyżek siemienia lnianego dziennie? To superżywność

Siemię lniane to nasiona o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych. Niewielkie brązowe lub złoto-brązowe nasionka zyskały nawet należne sobie miejsce w grupie superżynowści, zaskakując bogatą zawartością witamin z grupy B, a także A, C, D, E i K oraz minerałów: magnezu, wapnia, potasu, manganu, cynku, selenu i miedzi.

Eksperci zalecają, by dziennie sięgać po około 1-2 łyżki siemienia lnianego. Wtedy tylko krok od zauważenia ich zbawiennego wpływu na zdrowie. Siemię lniane jest bowiem nieocenionym elementem każdej diety. Za sprawą błonnika działa bowiem korzystnie na florę bakteryjną jelit, obniżając również cholesterol. Zawarte w nim lignany wykazują działanie przeciwnowotworowe i działają osłonowo na wątrobę, zaś kwasy tłuszczowe omega-3, regularnie dostarczane, sprzyjają obniżaniu poziomu trójglicerydów.

W zmielonym siemieniu lnianym, po dodaniu do niego wody, uwidaczniają się również substancje śluzowe, pozytywnie wpływając na układ pokarmowy. Aby zmielić nasionka, a tym samym wzbogacić swoją dietę, należy jednak posiadać ręczny lub elektryczny młynek. Nic jednak straconego. Z powodzeniem zastąpi go domowy blender.

Na co jest dobre siemię lniane mielone? Dostosuj się do tej zasady

Zmielone siemię lniane sprawdzi się jako składnik zastępujący w kuchni jajka, konieczne do zrobienia ciasta, kotlecików czy pulpetów. Wówczas potrawa będzie nie tylko smaczna, ale dodatkowo bogata w cenne składniki odżywcze. Sproszkowane siemię lniane warto dodawać również do jogurtów, kefirów czy owsianek.

Zdjęcie Eksperci zalecają, by dziennie sięgać po około 1-2 łyżki siemienia lnianego / 123RF/PICSEL

Mielone siemię lniane szybko się jednak utlenia, tracąc większość swoich właściwości. Dlatego też proces mielenia powinno przeprowadzać się bezpośrednio przed przygotowaniem danej potrawy lub przekąski. Wtedy do akcji wkracza blender.

Jak zmielić siemię lniane w domu? Pomoże blender

Młynek ręczny lub elektryczny nie jest najczęstszym bywalcem naszych kuchni. Co innego jednak, jeśli chodzi o blender. W przypadku mielenia siemienia lnianego poradzi sobie idealnie. Prostym trikiem podzieliła się jedna z internautek.

Jak się okazuje, wystarczy jedynie przekręcić blender, wrzucić do niego nasionka siemienia, a kolejno nakryć woreczkiem. Nasiona w mig zamienią się w proszek. Nie zapominajmy przy tym jednak o ostrożności. Bezpieczeństwo w kuchni jest bowiem zawsze na pierwszym miejscu.

Kolejno wystarczy już jedynie cieszyć się zmielonym siemieniem lnianym, dodając go do przygotowywanych potraw. Pamiętajmy jednak, żeby nie zostawiać go w wersji "w proszku" na dłużej. Zdecydowanie lepiej mielić go tuż przed użyciem. Tylko wtedy zachowa cenne dla zdrowia właściwości.

