Choć uznana za jadalną jest cała roślina, najczęściej spotykane i wykorzystywane w kuchni są pąki kwiatów tego ciernistego krzewu. Mowa oczywiście o kaparach, łatwo dostępnych we wszystkich sklepach spożywczych w zalewie. Badania przeprowadzone przez naukowców z University of California, Irvine School of Medicine odkryto, że oprócz bogactwa witamin i mikroelementów, te małe kwiatostany zawierają związek o nazwie kwercetyna. Aktywuje on białka niezbędne do prawidłowej pracy mózgu i serca człowieka, a w przyszłości może nawet przyczynić się do opracowania terapii w leczeniu padaczki i zaburzeń rytmu serca. To niezwykłe odkrycie sprawiło, że kapary będą doskonałym wyborem dla każdego, kto boryka się z problemami z sercem, bowiem dostarczana wraz z kaparami kwercetyna reguluje rytm serca i aktywuje kanały KNCQ odpowiedzialne za prawidłową pracę tego narządu. Co ciekawe, fakt że kapary najczęściej możemy znaleźć w zalewie, a nie surowe jest dodatkowym atutem, bowiem dzięki temu zwiększa się ilość tego ważnego aktywatora białka.