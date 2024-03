Orzechy włoskie preferują miejsca ciepłe i słoneczne , jednak przeznaczone są raczej do większych ogrodów. W ich pobliżu nie powinno się bowiem sadzić innych roślin, gdyż ich wzrost i rozwój, z uwagi na wydzielany przez orzech juglon, może zostać zahamowany.

Same owoce orzecha, obfite w witaminy z grupy B oraz A, C, E i K, a także nienasycony kwas tłuszczowy omega-3 są cennym elementem spowalniającym proces starzenia się, istotnym również w profilaktyce antynowotworowej .

Już zjadanie zaledwie kilku przysmaków dziennie pozwoli zmniejszyć poziom cholesterolu we krwi, znacznie zmniejszając ryzyko chorób serca. Ich regularne spożywanie wspomoże też układ krwionośny i nerwowy, wpływając na lepszą pamięć i poprawiając koncentrację. Własnoręcznie wyhodowane orzechy to duma niejednego ogrodnika.

Jakie drzewka owocowe warto posadzić? Jabłoń to prawdziwa duma polskich sadów

Jabłka, zawierające w swoim składzie potas, wapń, witaminę C, kwas foliowy, pektyny i polifenole, regulują ciśnienie krwi, wzmacniają system odpornościowy, wspomagają trawienie i hamują stany zapalne. Co zrobić, by wręcz obsypały całe drzewko? Sekret tkwi w szczegółach.