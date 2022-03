Ze zdrowotnych właściwości liści laurowych zdawały sobie sprawę już nasze babcie. Tworzyły domowe leki na bazie tej rośliny, stosując je również między innymi do nacierania ciała w bólach reumatycznych, na przeziębienie, grypę czy nawet chrypkę.

Liście laurowe: właściwości prozdrowotne

Liście laurowe to zapomniany składnik dawnych apteczek. Dziś wracają do łask, jednak głównie za sprawą miłośników medycyny naturalnej. Ci systematycznie przypominają o ich niezwykłych właściwościach.

Wywar z liści laurowych to bogate źródło witamin z grupy A, B i C, a także minerałów, m.in. wapnia, żelaza, potasu i cynku. Co więcej, liście świetnie wpływają na pracę układu pokarmowego, regulując procesy trawienne i łagodząc niestrawność.

Co więcej, liście laurowe przyczyniają się do oczyszczania organizmu z toksyn, a także regulują poziom cukru we krwi. Pomogą również przy bólach stawów i mięśni. Dodatkowo liście laurowe są skutecznym lekiem w walce z przeziębieniem i uciążliwym katarem. Rozgrzewają organizm, pomagając oczyścić drogi oddechowe.

Liście laurowe nie tylko w kuchni

Niewielu z nas przypisuje liściom laurowym ogromną, zdrowotną siłę. Na co dzień wykorzystujemy je do przyprawiania potraw, a na tym najczęściej kończy się nasze obcowanie z tą rośliną. Tymczasem liść laurowy może zbawiennie wpłynąć na nasze zdrowie.

W jaki sposób przygotować nalewkę z liści laurowych, z którą wszelkie problemy odejdą w niepamięć? To nic trudnego!

Potrzebujemy:

30 g świeżych liści laurowych,

300 ml 60 proc. alkoholu.

Liście siekamy i umieszczamy w słoiku. Zalewamy alkoholem, szczelnie zamykając szklany pojemnik. Słoik zostawiamy w temperaturze pokojowej na 10 dni. Po upływie tego czasu odcedzamy, a gotową nalewkę umieszczamy w butelce.

Nalewka z liści laurowych: stosowanie

Z nalewki z liści laurowych można korzystać na dwa sposoby: wmasowywać ją w obszary objęte bólem lub spożywać po 10 kropli rozpuszczonych w wodzie 3 razy dziennie przed posiłkiem.

