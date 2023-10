Spis treści: 01 Dlaczego trzeba czyścić głośnik w telefonie?

Dlaczego trzeba czyścić głośnik w telefonie?

Uczucie euforii wywołane odpakowanie nowiutkiego telefonu z pudełka już po kilku miesiącach zamienia się w walkę ze stale gromadzącym się brudem i kurzem. Wbrew pozorom, problem ten nie dotyka wyłącznie ekranu, z którego korzystamy najczęściej. Resztki skóry, potu czy jedzenia niepostrzeżenie odkładają się także na głośniku. Od poziomu jego czystości zależy głębia oraz jakość dźwięku, która jest ważna nie tylko podczas rozmowy, ale także w trakcie słuchania muzyki czy oglądania filmu.

Pozostawienie zabrudzonego głośnika może wiązać się z poważnymi uszkodzeniami telefonu. Jeśli nieczystości osiądą wewnątrz układów elektronicznych, z czasem zakłócą ich pracę. Jak często należy czyścić głośnik w telefonie? Odpowiedź zależy od częstotliwości użytkowania telefonu. Korzystając z urządzenia codziennie, warto poświęcić jeden dzień w miesiącu na doprowadzenie głośnika do porządku.

Wacik i patyczki higieniczne

Specjaliści w dziedzinie kompleksowego czyszczenia telefonów często korzystają z jednego z najprostszych oraz najtańszych rozwiązań. Wyjątkowo skuteczny w usuwaniu brudu i kurzu z głośnika okazuje się duet wacika oraz alkoholu izopropylowego. Wystarczy nasączyć nim kawałek waty, a następnie delikatnie przetrzeć zanieczyszczony głośnik. Teraz odczekujemy kilka minut, by alkohol odparował, a następnie testujemy czy dźwięk stał się czystszy i bardziej wyraźny.

Zdjęcie Patyczki kosmetyczne delikatnie pozbędą się brudu z głośnika telefonu / 123RF/PICSEL

Nieco bardziej czasochłonny, ale równie polecany patent zakłada doprowadzenie głośnika do stanu używalności za pomocą patyczków higienicznych. Wystarczy suchym delikatnie przecierać krawędzie głośniczka, a następnie miękkim pędzlem usunąć resztki brudu oraz kurzu. Należy pamiętać, by każdy ruch wykonywać delikatnie oraz precyzyjnie. Tylko w ten sposób nie uszkodzimy elektroniki.

Sprężone powietrze czy środek czyszczący?

Trudno dostępne miejsca to wprost idealne środowisko do gromadzenia się nieczystości oraz rozwoju bakterii. Szczególnie trudno dostać się do wszystkich zakamarków głośnika w telefonie. Z tym zadaniem poradzi sobie sprężone powietrze w sprayu. Wystarczy skierować strumień produktu w kierunku głośnika, a następnie przytrzymać i obserwować, jak wymiata zanieczyszczenia. Fachowcy zwracają uwagę, by nie używać zbyt silnego podmuchu, który mógłby uszkodzić elementy wewnętrzne.

Sklepy z elektroniką na ogół oferują dość szeroki asortyment specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do telefonów, laptopów czy tabletów. Zanim jednak wybierzemy pierwszy z brzegu, upewnijmy się, że na pewno jest dedykowany do naszego modelu telefonu. Wkładanie do koszyka produktu na chybił trafił może skończyć się poważnym uszkodzeniem drogiego urządzenia. Przed pierwszym użyciem bezwzględnie zapoznajmy się z instrukcją użycia, a sam preparat stosujmy jedynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Duet pasty i szczoteczki

Zdarza się, że nawet wypróbowanie kilku różnych sposobów nie przyniesie oczekiwanego efektu. Nie należy się jednak poddawać, gdyż zawsze istnieją kolejne alternatywy. Jeśli wspomniane wyżej metody zawiodły, pozostaje spróbować zwykłej pasty do mycia zębów. Niewielką ilość produktu nanosimy na głośnik za pomocą patyczka kosmetycznego, a następnie delikatnie przecieramy. Powinniśmy zauważyć, że resztki brudu odchodzą z łatwością.

Zdjęcie Szczoteczka i pasta poradzą sobie nie tylko z brudnymi zębami, ale także doczyszczą głośnik telefonu / 123RF/PICSEL

Patyczek oraz wacik higieniczny okazują się zbyt miękkie? Jeśli głośnik w telefonie pokrywa gruba i twarda warstwa zanieczyszczeń, sięgnijmy po szczoteczkę do zębów. Pamiętajmy, by nie wybierać zbyt twardej, bo może uszkodzić delikatny element elektroniki. Kiedy już wybierzemy odpowiednią, przykładamy ją do głośnika i przesuwamy po jego powierzchni do momentu wymiecenia brudu.

