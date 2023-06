Rozmowa przez telefon komórkowy zwiększa ryzyko nadciśnienia

Od lat dyskutuje się na temat tego, czy używanie telefonów komórkowych może negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Niestety, jak się niedawno okazało - wystarczy już 30 minut rozmowy przez "komórkę", by nasz organizm ucierpiał na skutek takiej praktyki, o czym na łamach European Heart Journal - Digital Health poinformowali uczeni z Chin.

Ryzyko pojawienia się nadciśnienia wynika z fal radiowych o niskiej częstotliwości, które emitowane są przez telefony komórkowe - przekonują naukowcy.

To liczba minut, które ludzie spędzają rozmawiając przez telefon komórkowy, ma znaczenie dla zdrowia serca, przy czym więcej minut oznacza większe ryzyko powiedział cytowany przez MedicalXpress autor badania, profesor Xianhui Qin z Southern Medical University w Chinach.

Badania przeprowadzono na grupie 212 046 osób dorosłych w wieku od 37 do 73 lat - i co ważne - na wstępie diagnozowano ich pod kątem nadciśnienia tętniczego, tak by biorący udział w badaniu byli pozbawieni tej dolegliwości zdrowotnej.

Od tego, jak długo rozmawiasz przez telefon, zależy stan Twojego zdrowia

Na podstawie badań prowadzonych przez 12 lat naukowcy wywnioskowali, że: użytkownicy telefonów komórkowych narażeni są na o 7 proc. większe ryzyko rozwoju nadciśnienia w porównaniu do osób, które telefonów w ogóle nie używają.

Z kolei u osób, które rozmawiały przez co najmniej 30 minut w tygodniu, ryzyko rozwoju nadciśnienia wzrosło o 12 proc. w porównaniu z badanymi rozmawiającymi krócej niż pół godziny tygodniowo. Po 12 latach obserwacji nadciśnienie zdiagnozowano w sumie u 13 984 badanych.

Ponadto osoby, które są genetycznie obciążone ryzykiem nadciśnienia i rozmawiają przez telefon ponad 30 minut w tygodniu, wykazują o 33 proc. wyższe ryzyko w porównaniu z osobami bez predyspozycji genetycznych i rozmawiających krócej niż 30 minut tygodniowo.

Zdaniem profesora Qin niezbędne jest prowadzenie dalszych w celu powtórzenia wyników. Jednak jak dodał: "Wydaje się, że do tego czasu rozsądnie jest ograniczyć rozmowy przez telefon do minimum, aby zadbać o zdrowie serca".