Owoc pomijany przez Polaków. Doceń sok z granatu

Sok z granatu od wieków uważany jest za jeden z najzdrowszych napojów roślinnych. Wyróżnia się nie tylko intensywnym, lekko cierpkim smakiem i wyjątkowo pięknym, czerwonym kolorem, ale przede wszystkim bogactwem składników odżywczych i właściwościami prozdrowotnymi.

Okazuje się, że regularne picie tego soku może wspierać układ krążenia, poprawiać kondycję żył i tętnic, a także dostarczać organizmowi wielu niezbędnych substancji.

Oczywiście, na pierwszym miejscu wśród napojów znajduje się woda, która powinna być pita przez nas każdego dnia regularnie, ale nie oznacza to tego, że inne napoje nie wnoszą nic dobrego do naszego organizmu, a sok z granatu ma naprawdę wiele do zaoferowania.

Zyskają nie tylko żyły i tętnice

Granaty to owoce zbawiennie wpływające na zdrowie. Polecane są szczególnie osobom borykającymi się z chorobami krążenia 123RF/PICSEL

Granat to owoc o wyjątkowo wysokiej zawartości antyoksydantów, takich jak polifenole, flawonoidy i kwas elagowy.

Substancje te neutralizują wolne rodniki, które przyczyniają się do starzenia się organizmu i rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Dzięki temu sok z granatu wspiera odporność, poprawia regenerację komórek i opóźnia procesy starzenia.

Prócz tego bogaty jest także w witaminy C, E, K oraz z grupy B, a także minerały, takie jak potas, wapń, żelazo i magnez.

Jednak sok z granatu jest doceniany przede wszystkim za wspieranie pracy żył, tętnic i serca. Badania wykazują, że regularne spożywanie soku z granatu może korzystnie wpływać na naczynia krwionośne. Zawarte w nim antyoksydanty chronią także ściany tętnic przed uszkodzeniami, zmniejszają ryzyko odkładania się blaszek miażdżycowych i poprawiają elastyczność naczyń. Dodatkowo sok ten może obniżać ciśnienie tętnicze i wspierać krążenie, co czyni go wartościowym elementem profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Zdrowy, ale nie dla każdego? Kto powinien unikać soku z granatu?

Ekstrakt z granatu to pomoc w profilaktyce zawałów i udarów 123RF/PICSEL

Choć sok z granatu jest zdrowy, nie każdy powinien go pić bez ograniczeń. Przede wszystkim osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny skonsultować się z lekarzem, ponieważ sok może nasilać ich działanie.

Ostrożność powinny zachować także osoby z niskim ciśnieniem tętniczym, gdyż granat dodatkowo je obniża. U niektórych osób może wystąpić reakcja alergiczna, dlatego warto zacząć od niewielkich ilości.

