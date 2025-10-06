Spis treści: Dlaczego kolagen jest tak ważny? Tracimy kolagen nie tylko przez wiek. Można to odwrócić Stosuj codziennie ochronę przeciwsłoneczną Wprowadź retinol do pielęgnacji Stosuj serum z peptydami Rozważ urządzenia do użytku domowego Zadbaj o styl życia Dodaj antyoksydanty (zwłaszcza witaminę C) Uwzględnij w diecie pokarmy sprzyjające kolagenowi Rozważ suplementację kolagenem

Dlaczego kolagen jest tak ważny?

Kolagen to białko, które działa jak rusztowanie naszej skóry, ale nie tylko. Odpowiada też za sprężystość stawów, mocne włosy, paznokcie i ogólną kondycję organizmu. W praktyce można go nazwać "naturalnym klejem", bo łączy tkanki i nadaje im strukturę. W samej skórze stanowi aż ok. 70-80 proc. jej suchej masy, co pokazuje, jak kluczową rolę odgrywa w zachowaniu młodego wyglądu.

To właśnie kolagen odpowiada za jędrność, elastyczność i gładkość skóry. Dzięki niemu cera wygląda świeżo, kontur twarzy jest wyraźny, a zmarszczki pojawiają się później. Oprócz tego wspiera regenerację skóry, dlatego rany goją się szybciej. W stawach działa jak "amortyzator", chroniąc je przed przeciążeniem, a w naczyniach krwionośnych dba o ich elastyczność.

Tracimy kolagen nie tylko przez wiek. Można to odwrócić

Gdy zmniejsza się produkcja kolagenu w skórze, obserwujemy mniejszą jędrność, zmarszczki i brak gęstości skóry Canva Pro INTERIA.PL

Proces utraty kolagenu zaczyna się stosunkowo wcześnie. Mniej więcej po 25. roku życia produkcja tego białka stopniowo spada. Z każdym kolejnym rokiem organizm wytwarza go coraz mniej, a dodatkowo ulega on szybszemu rozpadowi. Efekt? Skóra staje się cieńsza, traci sprężystość i pojawiają się pierwsze zmarszczki. U kobiet szczególnie duże przyspieszenie tego procesu widać w okresie menopauzy, kiedy poziom estrogenów gwałtownie maleje.

Nie tylko wiek sprzyja utracie kolagenu. Duży wpływ mają także czynniki zewnętrzne: promieniowanie UV, używki, stres, brak snu i dieta uboga w antyoksydanty. To dlatego zdrowy styl życia i pielęgnacja, które wspierają produkcję kolagenu, mogą realnie spowolnić proces starzenia.

O kolagenie jest ostatnio coraz głośniej, bo świadomość jego znaczenia rośnie. Producenci kremów i suplementów prześcigają się w wypuszczaniu na rynek coraz to wymyślniejszych produktów, ale czy tabletka, czy krem wystarczą? Okazuje się, że to tylko elementy większej układanki. Chcąc wspomóc produkcję kolagenu, zahamować starzenie się skóry i polepszyć swoje samopoczucie i wygląd, należy działać wielowymiarowo. Eksperci w tym temacie zdradzili na łamach Good Housekeeping sprawdzone metody na to, by zwiększyć produkcję kolagenu. Oto co zalecają.

Stosuj codziennie ochronę przeciwsłoneczną

Kremów z filtrem używamy na twarz przez cały rok, nie tylko na wakacjach Canva Pro INTERIA.PL

Sabina Wizemann - dyrektorka laboratorium piękna w Good Housekeeping - wskazuje, że regularne używanie filtrów przeciwsłonecznych to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie utraty kolagenu. Promienie UV powodują uszkodzenia w działaniu fibroblastów (komórek produkujących kolagen), co prowadzi do ich słabszej produkcji oraz większego rozpadu już istniejącej struktury.

Wprowadź retinol do pielęgnacji

Retinoidy są jednymi z najlepiej przebadanych składników o działaniu odmładzającym. Wizemann tłumaczy, że retinol stymuluje fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, hamuje enzymy rozkładające włókna oraz przyspiesza złuszczanie naskórka, co pomaga skórze pozostać bardziej gęstą. Dr Marisa Garshick dermatolog z certyfikatem MDCS Dermatology i profesor kliniczny dermatologii w Weill Cornell Medicine dodaje, że retinol wspiera produkcję elastyny i kolagenu, co wpływa też na poprawę struktury skóry.

Stosuj serum z peptydami

Serum z peptydami i retinol będą doskonałym sposobem na przywrócenie gęstości i blasku skóry Canva Pro INTERIA.PL

Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów, które mogą stymulować skórę do produkcji kolagenu. Wizemann zaznacza, że działają one na różne sposoby: przekazując sygnały komórkom skóry, dostarczając składniki albo blokując enzymy, które niszczą kolagen. Jednak podkreśla, że nie wszystkie peptydy są przeznaczone do wzmacniania kolagenu - niektóre pełnią inne funkcje, np. działają jako relaksanty mięśniowe, by wygładzić zmarszczki natychmiastowo.

Rozważ urządzenia do użytku domowego

Maski LED można kupić w drogeriach i sklepach internetowych Canva Pro INTERIA.PL

Dr Garshick ocenia, że domowe urządzenia, takie jak rollery z mikroigłami, maski z czerwonym światłem czy sprzęt radiofrekfencyjny, mogą wspomóc produkcję kolagenu, choć zwykle są mniej silne niż urządzenia w gabinecie dermatologicznym. Wizemann wyjaśnia, że lasery (działające częściowo lub niefragmentarycznie) mogą tworzyć mikrouszkodzenia w skórze, co uruchamia procesy naprawcze i pobudza fibroblasty. Urządzenia LED także mogą aktywować fibroblasty i w ten sposób przyczyniać się do poprawy struktury skóry.

Zadbaj o styl życia

Aktywność fizyczna i zdrowa dieta to podstawy zachowania młodości Canva Pro INTERIA.PL

Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i skuteczne radzenie sobie ze stresem to fundamenty wspierania kolagenu. Te czynniki pomagają utrzymać skórę w dobrej kondycji. Ważne jest także ograniczenie stosowania używek, ponieważ mogą negatywnie wpływać na stan skóry.

Dodaj antyoksydanty (zwłaszcza witaminę C)

Dr Garshick podkreśla, że antyoksydanty chronią skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i jednocześnie wspierają wytwarzanie kolagenu. Witamina C pomaga enzymom scalającym włókna kolagenowe, co wzmacnia strukturę skóry. Poza tym działa jako skuteczny przeciwutleniacz, minimalizując stan zapalny i neutralizując wolne rodniki, które mogą przyspieszać degradację kolagenu.

Uwzględnij w diecie pokarmy sprzyjające kolagenowi

Dobry bulion może świetnie wspomóc produkcję kolagenu Canva Pro INTERIA.PL

Stefani Sassos (dyrektorka laboratorium żywności i fitnessu GoodHousekeeping) podkreśla, że budulec kolagenu, czyli aminokwasy takie jak glicyna, prolina i hydroksyprolina można dostarczyć w pożywieniu. Wymienia produkty takie jak bulion kostny, kurczak ze skórą, ryby razem ze skórą i kośćmi, galaretka, oraz mięso z większą ilością tkanki łącznej. Dodatkowo, owoce i warzywa bogate w witaminę C (np. cytrusy, papryka czerwona, truskawki) wspierają wewnętrzną produkcję kolagenu.

Rozważ suplementację kolagenem

Sassos wskazuje, że suplementy kolagenowe (zwłaszcza w postaci hydrolizatów lub peptydów kolagenu) mogą przynieść korzyści dla elastyczności skóry, jej nawilżenia i redukcji zmarszczek. Dzieje się to zazwyczaj przy dawkach od 2,5 do 15 g dziennie i regularnym stosowaniu przez całe miesiące. Jednak przypomina, że suplementy to jedynie dodatek, nie główne źródło kolagenu. Zwraca uwagę, że ważne jest, by wybierać produkty z odpowiednimi atestami.

Dzięki tym nieskomplikowanym metodom możesz doskonale wpłynąć na stan swojej skóry.

