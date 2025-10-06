Eksperci zdradzają: ten jeden składnik decyduje o jędrności skóry. Odbuduj go
Kolagen bywa nazywany "białkiem młodości" nie bez powodu - to on odpowiada za sprężystą, gładką skórę i świeży wygląd. Niestety, z wiekiem jego ilość w organizmie nieubłaganie maleje, a pierwsze oznaki tego procesu można zauważyć szybciej, niż się wydaje. Na szczęście eksperci podpowiadają, że istnieją sprawdzone sposoby, które mogą pomóc podtrzymać naturalną produkcję kolagenu i zadbać o skórę od środka i na zewnątrz. Jakie to metody? Sprawdź, co radzą dermatolodzy i specjaliści od pielęgnacji.
Spis treści:
- Dlaczego kolagen jest tak ważny?
- Tracimy kolagen nie tylko przez wiek. Można to odwrócić
- Stosuj codziennie ochronę przeciwsłoneczną
- Wprowadź retinol do pielęgnacji
- Stosuj serum z peptydami
- Rozważ urządzenia do użytku domowego
- Zadbaj o styl życia
- Dodaj antyoksydanty (zwłaszcza witaminę C)
- Uwzględnij w diecie pokarmy sprzyjające kolagenowi
- Rozważ suplementację kolagenem
Dlaczego kolagen jest tak ważny?
Kolagen to białko, które działa jak rusztowanie naszej skóry, ale nie tylko. Odpowiada też za sprężystość stawów, mocne włosy, paznokcie i ogólną kondycję organizmu. W praktyce można go nazwać "naturalnym klejem", bo łączy tkanki i nadaje im strukturę. W samej skórze stanowi aż ok. 70-80 proc. jej suchej masy, co pokazuje, jak kluczową rolę odgrywa w zachowaniu młodego wyglądu.
To właśnie kolagen odpowiada za jędrność, elastyczność i gładkość skóry. Dzięki niemu cera wygląda świeżo, kontur twarzy jest wyraźny, a zmarszczki pojawiają się później. Oprócz tego wspiera regenerację skóry, dlatego rany goją się szybciej. W stawach działa jak "amortyzator", chroniąc je przed przeciążeniem, a w naczyniach krwionośnych dba o ich elastyczność.
Tracimy kolagen nie tylko przez wiek. Można to odwrócić
Proces utraty kolagenu zaczyna się stosunkowo wcześnie. Mniej więcej po 25. roku życia produkcja tego białka stopniowo spada. Z każdym kolejnym rokiem organizm wytwarza go coraz mniej, a dodatkowo ulega on szybszemu rozpadowi. Efekt? Skóra staje się cieńsza, traci sprężystość i pojawiają się pierwsze zmarszczki. U kobiet szczególnie duże przyspieszenie tego procesu widać w okresie menopauzy, kiedy poziom estrogenów gwałtownie maleje.
Nie tylko wiek sprzyja utracie kolagenu. Duży wpływ mają także czynniki zewnętrzne: promieniowanie UV, używki, stres, brak snu i dieta uboga w antyoksydanty. To dlatego zdrowy styl życia i pielęgnacja, które wspierają produkcję kolagenu, mogą realnie spowolnić proces starzenia.
O kolagenie jest ostatnio coraz głośniej, bo świadomość jego znaczenia rośnie. Producenci kremów i suplementów prześcigają się w wypuszczaniu na rynek coraz to wymyślniejszych produktów, ale czy tabletka, czy krem wystarczą? Okazuje się, że to tylko elementy większej układanki. Chcąc wspomóc produkcję kolagenu, zahamować starzenie się skóry i polepszyć swoje samopoczucie i wygląd, należy działać wielowymiarowo. Eksperci w tym temacie zdradzili na łamach Good Housekeeping sprawdzone metody na to, by zwiększyć produkcję kolagenu. Oto co zalecają.
Stosuj codziennie ochronę przeciwsłoneczną
Sabina Wizemann - dyrektorka laboratorium piękna w Good Housekeeping - wskazuje, że regularne używanie filtrów przeciwsłonecznych to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie utraty kolagenu. Promienie UV powodują uszkodzenia w działaniu fibroblastów (komórek produkujących kolagen), co prowadzi do ich słabszej produkcji oraz większego rozpadu już istniejącej struktury.
Wprowadź retinol do pielęgnacji
Retinoidy są jednymi z najlepiej przebadanych składników o działaniu odmładzającym. Wizemann tłumaczy, że retinol stymuluje fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, hamuje enzymy rozkładające włókna oraz przyspiesza złuszczanie naskórka, co pomaga skórze pozostać bardziej gęstą. Dr Marisa Garshick dermatolog z certyfikatem MDCS Dermatology i profesor kliniczny dermatologii w Weill Cornell Medicine dodaje, że retinol wspiera produkcję elastyny i kolagenu, co wpływa też na poprawę struktury skóry.
Stosuj serum z peptydami
Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów, które mogą stymulować skórę do produkcji kolagenu. Wizemann zaznacza, że działają one na różne sposoby: przekazując sygnały komórkom skóry, dostarczając składniki albo blokując enzymy, które niszczą kolagen. Jednak podkreśla, że nie wszystkie peptydy są przeznaczone do wzmacniania kolagenu - niektóre pełnią inne funkcje, np. działają jako relaksanty mięśniowe, by wygładzić zmarszczki natychmiastowo.
Rozważ urządzenia do użytku domowego
Dr Garshick ocenia, że domowe urządzenia, takie jak rollery z mikroigłami, maski z czerwonym światłem czy sprzęt radiofrekfencyjny, mogą wspomóc produkcję kolagenu, choć zwykle są mniej silne niż urządzenia w gabinecie dermatologicznym. Wizemann wyjaśnia, że lasery (działające częściowo lub niefragmentarycznie) mogą tworzyć mikrouszkodzenia w skórze, co uruchamia procesy naprawcze i pobudza fibroblasty. Urządzenia LED także mogą aktywować fibroblasty i w ten sposób przyczyniać się do poprawy struktury skóry.
Zadbaj o styl życia
Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i skuteczne radzenie sobie ze stresem to fundamenty wspierania kolagenu. Te czynniki pomagają utrzymać skórę w dobrej kondycji. Ważne jest także ograniczenie stosowania używek, ponieważ mogą negatywnie wpływać na stan skóry.
Dodaj antyoksydanty (zwłaszcza witaminę C)
Dr Garshick podkreśla, że antyoksydanty chronią skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi i jednocześnie wspierają wytwarzanie kolagenu. Witamina C pomaga enzymom scalającym włókna kolagenowe, co wzmacnia strukturę skóry. Poza tym działa jako skuteczny przeciwutleniacz, minimalizując stan zapalny i neutralizując wolne rodniki, które mogą przyspieszać degradację kolagenu.
Uwzględnij w diecie pokarmy sprzyjające kolagenowi
Stefani Sassos (dyrektorka laboratorium żywności i fitnessu GoodHousekeeping) podkreśla, że budulec kolagenu, czyli aminokwasy takie jak glicyna, prolina i hydroksyprolina można dostarczyć w pożywieniu. Wymienia produkty takie jak bulion kostny, kurczak ze skórą, ryby razem ze skórą i kośćmi, galaretka, oraz mięso z większą ilością tkanki łącznej. Dodatkowo, owoce i warzywa bogate w witaminę C (np. cytrusy, papryka czerwona, truskawki) wspierają wewnętrzną produkcję kolagenu.
Rozważ suplementację kolagenem
Sassos wskazuje, że suplementy kolagenowe (zwłaszcza w postaci hydrolizatów lub peptydów kolagenu) mogą przynieść korzyści dla elastyczności skóry, jej nawilżenia i redukcji zmarszczek. Dzieje się to zazwyczaj przy dawkach od 2,5 do 15 g dziennie i regularnym stosowaniu przez całe miesiące. Jednak przypomina, że suplementy to jedynie dodatek, nie główne źródło kolagenu. Zwraca uwagę, że ważne jest, by wybierać produkty z odpowiednimi atestami.
Dzięki tym nieskomplikowanym metodom możesz doskonale wpłynąć na stan swojej skóry.