Przed nami tydzień pełen niespodzianek, w którym los lubi igrać z naszymi planami. To czas, gdy pozorne przeszkody mogą okazać się szansą, a zamknięte dotąd drzwi otworzą się szeroko. Jasnowidząca Aida po raz kolejny zwróciła się do swoich fanów. Co warto wiedzieć na rozpoczynający się tydzień?

Aida Kosojan-Przybysz znów zwróciła się do swoich fanów Natasza Mludzik/TVP/East NewsEast News

Aida z przesłaniem na ten tydzień

Wróżka Aida jakiś czas temu w podcaście "Bliskoznaczni" podzieliła się swoją wizją na nadchodzący 2026 rok. Radziła wtedy, żeby zachować ostrożność podczas planowania swoich ścieżek na nowy rok. Jasnowidząca korzysta ze swojego daru, by dawać wskazówki swoim fanom, którzy z zaciekawieniem śledzą jej wizje.

Dziś na swoim facebookowym profilu podzieliła się wizją dotyczącą rozpoczynającego się właśnie tygodnia. Radzi, by uważnie przyjrzeć się ukrytym możliwością i dać się zaskoczyć, bowiem nie zawsze drzwi, które wydają się być zamknięte na zawsze, takie pozostaną. To tydzień zupełnie nowych możliwości, należy jednak być czujnym.

Przed nami tydzień zaskoczeń. Nie martw się, jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem. Czasami los zaskakuje nas w najmniej oczekiwanych momentach: buduje mur lub otwiera - dotychczas zamknięte - drzwi.
Wróżka Aida

Jasnowidząca zachęca, by otworzyć się na to, co nieznane. Do swojej wizji dołączyła także zachętę, by bacznie przyglądać się temu, co zadzieje się wokół nas i być na to gotowym, przyjmując dary losu z wdzięcznością i otwartym sercem i umysłem.

Bądź otwarty/a na znaki. To tydzień, w którym uważność czyni cuda. Miej otwarte oczy, umysł i serce - oprzyj się na intuicji.
Wróżka Aida

Kim jest wróżka Aida?

Kobieta o ciemnych włosach, nosząca okulary w okrągłych oprawkach oraz beżowy sweter stoi na tle jasnego, rozmytego okna z delikatnym wzorem.
Aida Kosojan-PrzybyszPawel WodzynskiEast News

Aida Kosojan - Przybysz (ur. 9 stycznia 1969 w Batumi) to polsko-gruzińska artystka, jasnowidzka i wizjonerka, znana z przepowiedni i działalności duchowej. Dar kontaktu ze światem duchowym odkryła już w dzieciństwie i jak twierdzi, odziedziczyła go po babce. Wizjonerka Aida jest także wokalistką i kompozytorką - tworzy muzykę, w szczególności dla dzieci, a niektóre jej utwory zdobyły ogromną popularność. Prywatnie wróżka Aida mieszka w Polsce, jest żoną i matką dwóch córek.

