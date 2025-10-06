Aida z przesłaniem na ten tydzień

Wróżka Aida jakiś czas temu w podcaście "Bliskoznaczni" podzieliła się swoją wizją na nadchodzący 2026 rok. Radziła wtedy, żeby zachować ostrożność podczas planowania swoich ścieżek na nowy rok. Jasnowidząca korzysta ze swojego daru, by dawać wskazówki swoim fanom, którzy z zaciekawieniem śledzą jej wizje.

Dziś na swoim facebookowym profilu podzieliła się wizją dotyczącą rozpoczynającego się właśnie tygodnia. Radzi, by uważnie przyjrzeć się ukrytym możliwością i dać się zaskoczyć, bowiem nie zawsze drzwi, które wydają się być zamknięte na zawsze, takie pozostaną. To tydzień zupełnie nowych możliwości, należy jednak być czujnym.

Przed nami tydzień zaskoczeń. Nie martw się, jeśli coś pójdzie niezgodnie z planem. Czasami los zaskakuje nas w najmniej oczekiwanych momentach: buduje mur lub otwiera - dotychczas zamknięte - drzwi.

Jasnowidząca zachęca, by otworzyć się na to, co nieznane. Do swojej wizji dołączyła także zachętę, by bacznie przyglądać się temu, co zadzieje się wokół nas i być na to gotowym, przyjmując dary losu z wdzięcznością i otwartym sercem i umysłem.

Bądź otwarty/a na znaki. To tydzień, w którym uważność czyni cuda. Miej otwarte oczy, umysł i serce - oprzyj się na intuicji.

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz Pawel Wodzynski East News

Aida Kosojan - Przybysz (ur. 9 stycznia 1969 w Batumi) to polsko-gruzińska artystka, jasnowidzka i wizjonerka, znana z przepowiedni i działalności duchowej. Dar kontaktu ze światem duchowym odkryła już w dzieciństwie i jak twierdzi, odziedziczyła go po babce. Wizjonerka Aida jest także wokalistką i kompozytorką - tworzy muzykę, w szczególności dla dzieci, a niektóre jej utwory zdobyły ogromną popularność. Prywatnie wróżka Aida mieszka w Polsce, jest żoną i matką dwóch córek.

