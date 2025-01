Ajran, czyli jogurt, woda, sól

Ajran to bardzo prosty napój, który przygotowuje się dosłownie z trzech składników: to połączenie jogurtu, wody oraz soli. Czasami, w niektórych przypadkach oraz krajach, można znaleźć także inne dodatki: pieprz lub listki mięty. Oryginalnie ajran pochodzi z Turcji, ale także pod różnymi - bardzo podobnymi postaciami - znany jest w Bałkanach oraz na Bliskim Wschodzie. Tradycyjnie napój spożywany jest w trakcie posiłków, a szczególnie tych tłustych, aby poprawić trawienie, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby raczyć się nim w upalne dni. Nie warto ograniczać się, bo doskonale sprawdzi się również zimą, ponieważ doskonale wpływa także na odporność.

Jak się robi turecki ayran?

Ajran można bez problemu spotkać w podczas zagranicznych wakacji, ale czasami jest również dostępny w sklepach, np. w puszce. Ponadto niektóre lokale serwujące turecką kuchnię mogą mieć go w swojej karcie dań. Jeśli nie wybieramy się na zagraniczne wojaże, to ajran możemy zrobić w domowych pieleszach, bo jego przygotowanie jest banalne. Jakie są składniki? Potrzebne będą:

400 ml jogurtu greckiego lub bałkańskiego,

500 ml wody mineralnej,

pół łyżeczki soli.

Składniki wystarczy przelać do większego naczynia i zmiksować, aby powstała delikatna pianka. Ajran w zasadzie jest już gotowy, ale można go schłodzić, aby lepiej pasował do panujących upałów. W takiej wersji najlepiej spróbować go na początku, ale jeśli smak nam nie do końca odpowiada, to warto go urozmaicić. Wtedy z pomocą mogą przyjść albo listki mięty, albo skórki cytrusów.

Na co dobry jest ayran?

Wydawać by się mogło, że skromny skład nie zaskoczy nas niczym szczególnym. Prawda jest zupełnie inna. Ajran to bogate źródło cennych substancji. Na czele wybijają się witaminy: z grupy B, a także C i D. Ponadto to doskonałe uzupełnienie białka, wapnia oraz sodu. W takim razie, co daje nam picie ajranu? Przede wszystkim idealnie poprawi funkcjonowanie układu pokarmowego oraz przyspiesza procesy trawienia. Jogurt to bogactwo żywych kultury bakterii, a jak wiadomo, one jak nic innego dobrze działają na jelita, które nie bez przyczyny nazywają się "drugim mózgiem". To właśnie w nich budowana jest odporność oraz łatwiej usuwane są toksyny z organizmu.

Warto przyjrzeć się witaminom, które również obecne są w ajranie. Te z grupy B całościowo wpływają korzystnie na nasze zdrowie: są potrzebne, aby kluczowe układy organizmu działały bez zarzutu. Witamina C najczęściej wspominana jest w kontekście odporności: oczywiście, to prawda, ale ma o wiele więcej zasług. Przede wszystkim, uelastycznia naczynia krwionośne, a to powoduje, że łatwiej jest utrzymać ciśnienie tętnicze w normie. Ponadto ta cenna substancja pomaga syntetyzować kolagen, a to przekłada się na lepszy wygląd naszej skóry. Nie tylko wygląda na młodszą, ale łatwiej się regeneruje, szybciej goją się rany, a na dodatek trudniej tworzą się nowe zmarszczki. Ponadto to bardzo silny przeciwutleniacz, a jak wiadomo, one mogą łatwiej usunąć toksyny, pozbyć się wolnych rodników odpowiedzialnych za powstawania chorób cywilizacyjnych, a także opóźnić procesy starzenia się komórek organizmu.

Nie wolno również zapominać o solidnej porcji białka. Fakt, najczęściej suplementowane jest przez sportowców, ponieważ ono jest budulcem mięśni w organizmie, ale nie tylko. On jest także ważnym surowcem energetycznym oraz cennym katalizatorem, dzięki któremu zachodzą prawidłowo wszystkie procesy w naszym ciele.

