Rybiki cukrowe, nazywane też czasem srebrzykami (z bliska przypominają małe, srebrne rybki) to bezskrzydłowe, drobne, bardzo zwinne i sprytne owady o długości ok. 10 mm. Mają trzy pary odnóży oraz długie czułki na głowie i są doskonale przystosowane do szybkiego ruchu, skakania i wspinania się.

Skąd się biorą rybiki w domu?

Rybiki postrzegane są zazwyczaj jako szkodniki, ale warto pamiętać, że nie są groźne - nie przenoszą chorób, nie kąsają, a na żer wychodzą najczęściej w nocy lub wtedy, gdy w pomieszczeniu jest całkiem ciemno (boją się bowiem światła, ludzkiego głosu i domowych pupili). Owady te uwielbiają wręcz skrobię oraz cukier i chętnie polują na resztki z naszych stołów. Niestety, jedzą także papier, więc gdy dostaną się już do biblioteczki, to mogą poczynić w niej niemałe szkody. Rybiki żywią się również pleśnią i papierem toaletowym, a ich przysmakiem jest ludzki naskórek. Są też bardzo wytrzymałe - bez pożywienia mogą przetrwać nawet cały rok.

Wbrew powszechnej opinii, rybiki mogą zagnieździć się wszędzie i nie jest prawdą, że wybierają tylko brudne, zaniedbane mieszkania. Najbardziej kochają wilgoć i ciepło, czyli warunki panujące w tropikach, z których do nas przybyły. W pierwszej kolejności na swój nowy dom wybierają więc łazienkę. Jak najszybciej znaleźć ich gniazdo?



Rybiki cukrowe nie przenoszą chorób, ale ich obecność nie jest w domu pożądana 123RF/PICSEL

Jak znaleźć gniazdo rybików? Oto miejsca, które kochają

Rybiki kochają wilgoć - zamieszkują więc głównie łazienki, w których wybierają trudno dostępne miejsca i szpary. Można je spotkać za pralką, pod wanną i kabiną prysznicową, w szparach między płytkami oraz trudno dostępnych zakamarkach. By wybawić je ze swoich kryjówek, warto przygotować bardzo skuteczną, domową pułapkę. W tym celu należy przygotować słoik, taśmę klejącą lub plaster i trochę cukru. Słoik należy dokładnie okleić taśmą lub plastrem - ważne, by był oklejony w całości, chropowata powierzchnia umożliwi rybikom dostanie się do środka. Na dno słoika należy wysypać odrobinę cukru i gotową pułapkę położyć w łazience.

Rybiki, zwabione cukrem będą wspinać się po oklejonej powierzchni słoika, ale już z niego nie wyjdą, przeszkodzi im w tym śliska, wewnętrzna ścianka. Wyłapane rybiki można wypuścić na wolność, z dala od naszego mieszkania.

Zastaw pułapkę na rybiki 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się rybików z domu raz na zawsze?

Choć rybiki nie są groźne, to warto pamiętać, że mogą przemieszczać się po mieszkaniu i niszczyć nasze ulubione książki lub systematycznie opróżniać szafki z jedzeniem - owady te kochają ryż i mąkę. Jeśli chcemy temu zapobiec i pozbyć się ich z domu raz na zawsze, powinniśmy skorzystać z kilku prostych, ale skutecznych i sprawdzonych rad.

Walkę z rybikami należy rozpocząć od dokładnego osuszenia łazienki. Najpierw powinniśmy wyszorować wszystkie zakamarki i trudno dostępne miejsca, odsunąć szafki, pralkę, wymyć fugi. Kolejnym krokiem powinien być zakup osuszacza powietrza oraz gruntowny przegląd wentylacji i miejsc, przez które może wyciekać woda - np. nieszczelnych kranów. Rybiki chowają się w małych szparach i szczelinach - należy więc zabezpieczyć je silikonem, uszczelnić rury i odpływy.

Aby nasz dom nie kusił rybików, powinniśmy codziennie wietrzyć wszystkie pomieszczenia i dbać o to, by drzwi do łazienki były zawsze uchylone. Nie zaszkodzi jeśli regularnie będzie wchodził do niej pies lub kot - rybiki boją się naszych pupili, choć potrafią się też przyzwyczaić do ich obecności, więc nie zawsze metoda ta przyniesie oczekiwany skutek.

Rybiki, podobnie jak mole, nie znoszą także zapachu lawendy. Do walki z tymi owadami warto więc wykorzystać preparaty na mole, dostępne w większości sklepów lub przyrządzić własny ekologiczny płyn. W tym celu, do letniej, przegotowanej wody należy dodać sok z cytryny i kilka kropel olejku lawendowego. Całość należy wymieszać i przelać do dozownika. Tak przygotowanym płynem można codziennie spryskiwać płytki i ceramikę łazienkową.

Rybiki nie znoszą też zapachu:

miłorzębu,

cynamonu,

goździków,

rozmarynu.

Przyprawy te warto rozstawić więc w miejscach szczególnie lubianych przez insekty.

Pamiętajmy, że do największych wrogów rybików należą pająki, które o tej porze roku szukają schronienia w naszych domach. Warto więc zaprosić je do środka, by pomogły nas pozbyć się niechcianych lokatorów.



