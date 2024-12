Naturalne remedium w walce z przeziębieniem. Wystarczy łyżka do herbaty

Jak powstaje jeden z najzdrowszych miodów? Nie daj nabrać się na podróbki

Miód malinowy pozyskiwany jest z kwiatów malin i przybiera jasnobursztynową barwę. Czasami może być również jasnoróżowy, gdy producent doda do produktu dodatkowe owoce. W smaku jest raczej delikatny, słodkawy i lekko kwaskowy. Jest to niezwykle doceniany rodzaj miodu, gdyż maliny kwitną stosunkowo krótko - około 3 tygodnie w ciągu roku. Przez to powstaje go zdecydowanie mniej, niż popularniejszych wariantów, takich jak miód wielokwiatowy lub gryczany.

Jako że jest to rzadziej spotykany produkt, to często jest podrabiany. Przy zakupie zwróć uwagę, czy na etykietce zaznaczone jest, że jest to miód z nektaru kwiatów malin, czy raczej "miód z malinami". Takie produkty najlepiej jest kupować z potwierdzonych źródeł lub od sprawdzonych pszczelarzy - wtedy mamy pewność, co znajduje się wewnątrz słoika. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to warto zamówić miód poprzez stronę internetową zaufanego producenta, jest to lepsze rozwiązanie, niż kupowanie w zwykłym supermarkecie.

Maliny cenione są przez ich właściwości przeciwzapalne Getty Images

Właściwości miodu malinowego. Pomaga w walce z wirusami

Choć miody mają to do siebie, że zawierają sporo węglowodanów, glukozę i fruktozę i uznawane są za kaloryczne, to wciąż są drogocennym źródłem zdrowych wartości. Dlaczego malinowy wariant jest chętnie stosowany w okresie jesienno-zimowym? Przede wszystkim, ponieważ jest wsparciem dla układu immunologicznego. Dodatkowo działa przeciwgorączkowo, rozgrzewająco oraz napotnie. Jest także doskonałym źródłem antyoksydantów, składników mineralnych, witamin z grupy B i witaminy C.

Miód malinowy uznawany jest za naturalne wsparcie w leczeniu objawów wywołanych grypą oraz przeziębieniem. Pomaga także łagodzić symptomi chorób górnych dróg oddechowych. Stosowanie produktu w trakcie przeziębienia, skraca czas trwania infekcji. Natomiast wykorzystywany profilaktycznie jest w stanie zapobiec jej powstawaniu. Miód stosowany jest także podczas chorób układu pokarmowego. Dodatkowo wzmacnia oraz chroni wątrobę, zwiększając wydzielanie żółci. Jego właściwości wykorzystywane są nawet relaksacyjnie po wysiłku fizycznym, a także psychicznym - wycisza i odpręża organizm.

Regularne stosowanie miodu malinowego stosowane jest w zapobieganiu miażdżycy Getty Images

Jak stosować miód, aby nie tracił drogocennych wartości

Miody mają szerokie zastosowanie w kuchni, a malinowy wariant będzie niezwykle uniwersalny, gdyż sam w sobie jest już smaczny i nie będzie potrzebował zbyt wielu dodatków. Najpopularniejszą formą wykorzystywania miodu jest dodawanie go do ciepłych napojów, takich jak herbata. Należy jednak zaznaczyć, że nie powinno się go dodawać do wrzątku, gdyż traci wtedy swoje zdrowotne właściwości. Warto odczekać chwilę, aż napój lekko ostygnie.

Miód można także wykorzystywać w śniadaniach na słodko. Przygotuj naleśniki, dodaj ser twarogowy, owoce, posiekane orzechy i wszystko polej miodem - to smaczna i zdrowa wersja. Natomiast jeśli jesteś fanem koktajli, możesz dodać łyżkę do napoju z kefiru, bananów, szpinaku, jabłka i cynamonu. Miód sprawdzi się także jako dodatek do wypieków. Możliwości jest niezwykle wiele, a zastosowanie zdrowych produktów nie musi być nudne i oczywiste.

Dodaj do herbaty miód, cynamon, jabłka, goździki i imbir Getty Images

Czarny słoik i złoty miód. To prawdziwe eliksiry zdrowia Interia.tv