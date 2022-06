Naturalny oprysk na mszyce z dwóch składników – znajdziesz je w kuchni!

Oprysk na mszyce to jedyny ratunek. Gdy zauważymy je w swoim ogrodzie, należy natychmiast przystąpić do działania. Dzięki temu ograniczymy ich rozmnażanie, a tym samym zniwelujemy skalę zniszczeń. Sprawdź, jak przygotować naturalny oprysk na mszyce z dwóch składników. Przepis nie jest trudny.

Naturalny oprysk na mszyce - kiedy staje się potrzebny?

Mszyce są zagrożeniem dla każdego typu roślin. Atakują kwiaty doniczkowe, uprawy polne, krzewy, a nawet drzewa. W jaki sposób szkodzą roślinom? Są dla nich jak wampiry - wysysają soki. Poprzez uszkadzanie upraw rozumie się nie tylko niszczenie liści, ale także przenoszenie różnego rodzaju chorób. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest szybkie namnażanie szkodników - w ciągu jednego sezonu mszyce potrafią wydać na świat nawet kilkanaście pokoleń. Jedno pokolenie mszyc to aż kilkadziesiąt osobników. Kiedy kolonia mszyc na jednej roślinie staje się zbyt liczna, u niektórych samic pojawiają się skrzydła, które umożliwiają im zakładanie nowych kolonii na kolejnych roślinach. Jak temu zapobiec? Należy jak najszybciej zastosować jeden z oprysków z poniższych przepisów.

Naturalny oprysk na mszyce - czosnek

Naturalny oprysk na mszyce możemy uzyskać przy wykorzystaniu czosnku. Do jego przygotowania należy zmielić 250 g zmielonych główek czosnku, a następnie zalać je blisko 10 litrami wody. Wykonujemy kilka intensywnych ruchów, by wymieszać ze sobą składniki. Mieszaninę odstawiamy na 15 minut, następnie odcedzamy do dużego słoika. Przed użyciem rozcieńczamy z wodą w osobnym naczyniu w proporcjach 1:1 i przelewamy do butelki z atomizerem.

Naturalny oprysk na mszyce - cebula

To bardzo podobny przepis jednak znacznie bardziej czasochłonny. Do jego przygotowania potrzebujemy 200 g łusek cebuli, które należy zalać 10 litrami wody. Naczynie, w którym połączyliśmy składniki, należy odstawić w bezpieczne miejsce na 4 dni. Po upływie tego czasu należy odcedzić łuski a otrzymany produkt stosować bezpośrednio na kolonie mszyc. Opryski najlepiej wykonywać po południu lub wieczorem co 2-3 dni, dzięki czemu nie spalimy roślin, a nasze działania będą niezwykle owocne.