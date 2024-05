Mlecz polny i mniszek lekarski potrafią mocno namieszać w głowie ogrodników. Mimo iż dla wielu wyglądają niemal identycznie, w rzeczywistości są dwiema różnymi roślinami, z czasem stając się prawdziwą zmorą. To uciążliwe chwasty, które, kiedy już pojawią się w ogrodzie, nie mają najmniejszej ochoty się z niego wyprowadzić. Co więcej, trudno je wyplenić, a wkrótce zaczynają rozprzestrzeniać się z ogromną prędkością.

Mlecz polny , w przeciwieństwie do mniszka, nie ma jednak żadnych właściwości zdrowotnych, a w niektórych przypadkach może nawet okazać się szkodliwy. Zwalczanie go jest więc istotne nie tylko z estetycznych względów. Roślina szybko rozwija też swój system korzeniowy, czerpiąc z gleby substancje odżywcze i stając się tym samym zagrożeniem dla innych, rosnących w ogrodzie gatunków. Jeśli więc pierwszy żółty kwiat pojawi się na twojej działce, szybko zabierz się do pracy.

Kiedy chwastów jest znacznie więcej, mechaniczne wyeliminowanie niechcianych roślin z ogrodu może urosnąć do rangi nie lada problemu. Co więcej, korzenie palowe mlecza rozciągają się na dużą głębokość w glebie, przez co niekiedy nawet raz usunięte, pojawią się w danym miejscu po raz kolejny. Wówczas warto więc sięgnąć po niszczące system korzeniowy herbicydy. Przed zastosowaniem substancji na bazie chemicznej należy jednak dokładnie zapoznać się z zaleceniami producenta, tak by nie zaszkodzić innym roślinom w ogrodzie. Znacznie bezpieczniejszą okaże się domowa metoda.