Spis treści: 01 Domowy peeling cukrowy do twarzy. Jak działa?

02 Domowy peeling z fusów kawy. Nie ma nic prostszego

03 Domowy peeling z soli. Koi i oczyszcza skórę

04 Maseczka z banana na twarz. Naturalny sposób na suchość

05 Maseczka z jajka. Jakie daje efekty?

06 Masło i miód na spękane usta. Natychmiastowa pomoc w okresie jesienno-zimowym

Większość kosmetyków kusi nas stylowym opakowaniem oraz hasłami, które mają zachęcić do zakupu. Pięknie pachną, ale niejednokrotnie nie mają nam nic więcej do zaoferowania. Ich skład pełen jest konserwantów, sztucznych barwników oraz substancji zapachowych, które mogą doprowadzić do wystąpienia podrażnień, a nawet alergii skórnych.

Dlatego warto obrać nieco bardziej naturalną drogę. Większość kosmetyków przygotujesz z produktów, które bez problemu znajdziesz w swojej kuchni.

Zobacz również: Dzięki nim wygląda jak milion dolarów. Sekret urody Małgorzaty Kożuchowskiej

Reklama

Domowy peeling cukrowy do twarzy. Jak działa?

Peeling jest jedną z najlepszych form oczyszczania skóry. Ten wykonany samodzielnie niczym nie różni się od tego, który kupimy w drogerii. Pomoże pozbyć się zrogowaciałego naskórka, a regularne stosowanie sprawi, że skóra odzyska swój dawny blask. Co więcej, kosztuje grosze!

Warto pamiętać, iż nie można nadużywać tej metody. Peelingi najbezpieczniej jest wykonywać dwa, trzy razy w tygodniu. Samo przygotowanie nie jest niczym trudnym. Pamiętajmy jednak, aby każdorazowo zrobić taką porcję, która w całości zostanie wykorzystana podczas jednego zabiegu.

Cukrowy peeling odżywczy jest jednym z najpopularniejszych. Łyżkę cukru mieszamy z łyżką oliwy i łyżką miodu. Chcąc stworzyć peeling wygładzający, do cukru warto dodać łyżkę oleju kokosowego oraz ampułkę witaminy E. Jeśli twoim problemem jest cera tłusta i z problemami, do cukru dodaj żel oczyszczający lub aloesową galaretkę. W ten sposób w mig oczyścisz skórę.

Zdjęcie Domowy peeling to świetny sposób na pozbycie się zrogowaciałego naskórka / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Dla urody trzeba cierpieć? Niektórzy byli zdolni dla niej umrzeć

Domowy peeling z fusów kawy. Nie ma nic prostszego

Peeling kawowy pobudzi krążenie krwi, przyczyniając się tym samym do rozbicia komórek tłuszczowych, zmniejszenia cellulitu oraz usunięcia toksyn. Kawa ochroni dodatkowo przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Skóra stanie się bardziej promienna, a przebarwienia znikną.

Jeden z podstawowych przepisów na peeling kawowy to zmieszanie ze sobą połowy filiżanki wyschniętych fusów kawy, szklanki drobnego cukru białego lub soli oraz pół szklanki wybranego oleju. Lekko ciepłe fusy z kawy można również delikatnie rozprowadzić na powierzchni całej twarzy i masować przez kilka minut. Martwy naskórek zostanie w ten sposób dokładnie usunięty.

Zobacz również: Te produkty obniżają wiek metaboliczny nawet o 20 lat

Domowy peeling z soli. Koi i oczyszcza skórę

Chcąc dokładnie oczyścić naszą skórę możemy również sięgnąć po sól - to jeden z najskuteczniejszych i najtańszych zabiegów. Sól morska, himalajska oraz Epsom są bowiem znane ze swoich kosmetycznych właściwości. Koją i oczyszczają skórę, łagodząc podrażnienia.

Co więcej, peeling solny wygładzi skórę, pozostawiając ją gładką i naprężoną. Chcąc go przygotować wystarczy zmieszać pół szklanki drobnej soli morskiej z połową szklanki oliwy z oliwek oraz dodać łyżkę startej skórki z cytryny. Peeling nakładamy na wilgotne ciało, masując okrężnymi ruchami. Po kilku minutach spłukujemy, osuszamy ręcznikiem i nakładamy lekki balsam.

Zobacz również: Czujesz słodki posmak w ustach? To może być początek choroby

Maseczka z banana na twarz. Naturalny sposób na suchość

Jeśli chcesz, aby twoja cera wyglądała pięknie i zdrowo, sięgnij po banana. To owoc, który zawiera niezwykle dużo witaminy A, wspomagającej pozbycie się przebarwień oraz wyprysków, a także witaminy B, która opóźnia procesy starzenia się skóry, nawilża oraz rozjaśnia cerę.

Ta maseczka jest jedną z najtańszych, jaką możemy przygotować. Skupia się wyłącznie na bananie. Owoc należy rozgnieść za pomocą widelca lub łyżki, a następnie nałożyć powstałą pastę na twarz i szyję oraz pozostawić na około 15 minut. Na koniec zmyć letnią wodą. Aby skóra była jeszcze mocniej nawilżona, do banana warto dodać kilka kropli miodu. Z maseczką postępujemy w ten sam sposób.

Zobacz również: Herbata z bananów na lepszy sen. Efekty już po kilku dniach

Maseczka z jajka. Jakie daje efekty?

Innym sposobem na przygotowanie taniej, a jednocześnie niezwykle skutecznej maseczki na twarz, jest sięgnięcie po jajko. Ono, bogate w proteiny oraz składniki odżywcze, takie jak potas, magnez czy ryboflawina, pomoże w odbudowie uszkodzonych tkanek, zapobiegając także rozwojowi wolnych rodników i spowalniając procesy starzenia się skóry.

Zdjęcie Jajko pomoże w odbudowie uszkodzonych tkanek, zapobiegając także rozwojowi wolnych rodników / 123RF/PICSEL

Białko jajka w połączeniu z połową łyżeczki miodu i jedną łyżeczką soku z cytryny będzie świetną maseczką oczyszczającą na trądzik. Białko należy dokładnie ubić, dodając sok z cytryny. Pianę wymieszać z miodem, a następnie nałożyć na twarz, wmasowując delikatnie okrężnymi ruchami. Pozostawić na około 10-15 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą.

Białko jajka w połączeniu z łyżeczką soku z pomarańczy i połową łyżeczki kurkumy w proszku będzie bazą maseczki rozjaśniającej. Ubite białko należy dokładnie wymieszać z sokiem oraz kurkumą, a następnie wmasować w skórę twarzy i pozostawić na około 15 minut. Po tym czasie zmyć ciepłą wodą i nałożyć ulubiony krem. Kurkuma skutecznie rozjaśni przebarwienia i cienie pod oczami, a sok z pomarańczy dostarczy skórze niezbędną dawkę witaminy C.

Maseczka z białka jajka jest również świetnym sposobem na zmarszczki. Ubitą, sztywną pianę nakładamy na twarz, pozostawiając na około 15-20 minut. Kolejno spłukujemy wodą.

Zobacz również: Żółte paznokcie to wstydliwy problem. Nie zawsze oznaczają tylko grzybicę!

Masło i miód na spękane usta. Natychmiastowa pomoc w okresie jesienno-zimowym

Wraz z nadejściem nieco niższych temperatur nasze usta wystawione zostaną na wiele prób. Wówczas towarzyszyć może nam problem suchych oraz popękanych warg. Jak sobie z nim poradzić? Pomoc znajdziemy w kuchni. Produkty, które mocno natłuszczą usta to przede wszystkim oliwa z oliwek, olej kokosowy, a nawet niesolone masło.

Świetnie sprawdzi się również miód pszczeli. Bogaty w aminokwasy i witaminy zadziała ujędrniająco, nawilżająco, a także zmiękczająco, pozwalając jednocześnie usunąć martwy naskórek. Co niezwykle ważne, miód posiada działanie przeciwbakteryjne. W przypadku dużych problemów z popękanymi ustami należy nakładać go 3 razy dziennie, na co najmniej 10 minut.

Zobacz również: Niebezpieczna piątka. Tych produktów nie łącz ze sobą