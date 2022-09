Spis treści: 01 Aksamitka: Co to za kwiat?

02 Aksamitka w ogrodzie i na tarasie. Skutecznie odstrasza szkodniki, a nawet krety!

03 Oprysk z aksamitki: Jak go zrobić?

04 Oprysk z aksamitki: Jak stosować?

Aksamitka: Co to za kwiat?

Aksamitka (Tagetes L.) to roślina jednoroczna, należąca do rodziny astrowatych, która występuje naturalnie w Afryce i Ameryce, a największe zróżnicowanie osiąga w Meksyku. Tam uznawana jest za roślinę o wyjątkowej mocy przyzywania dusz zmarłych, pomaga im także odnaleźć drogę. Aksamitki towarzyszą Meksykanom podczas celebracji Diá de los Muertos - ozdabia się nimi groby i specjalne ołtarze. W Polsce Aksamitki uprawiane są jako rośliny ozdobne i znane pod takimi nazwami jak:

turki

byczki

studentki

kopciuszki

żaczki

śmierdziuszki.

Aksamitka jest łatwa w uprawie i szybko dostosowuje się do większości gleb. Lubi miejsca mocno nasłonecznione, źle znosi natomiast mróz. Aksamitka może być jednobarwna albo mocno wzorzysta, a jej kwiaty mogą osiągnąć nawet 10 centymetrów średnicy. Roślina kwitnie od czerwca do października, a liście i kwiaty niektórych jej gatunków nadają się do spożycia.

Zdjęcie Aksamitka to świetna ozdoba balkonu, tarasu lub ogrodu / 123RF/PICSEL

Aksamitka w ogrodzie i na tarasie. Skutecznie odstrasza szkodniki, a nawet krety!

Czy trzeba wyjmować ładowarkę z gniazdka? Aksamitki cieszą się w Europie ogromną popularnością - głównie przez wzgląd na ich zdolności dekoracyjne i fakt, że są bardzo mało wymagające w uprawie. Można sadzić je zarówno w ogrodzie, na balkonie czy tarasie, często pojawiają się także w parkach jak i na cmentarzach. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tych kwiatów jest specyficzny zapach, któremu zresztą zawdzięczają jedną ze swoich nazw - śmierdzioszki. Zapach ten jest dla wielu osób bardzo nieprzyjemny i drażniący, ale ma jedną, sporą zaletę - skutecznie odstrasza szkodliwe owady, a nawet gryzonie.

Aksamitka jest jednym z największych wrogów nicieni, czyli szkodników występujących w glebie, które roślina najpierw wabi, a gdy już przyczepią się do jej korzeni, zabija.

Roślina skutecznie chroni też inne rośliny przed wełnowcami, czyli pluskwiakami, pokrywającymi je białą wydzieliną i stopniowo je wyniszczającymi oraz mszycami. Warto więc sadzić aksamitki blisko cennych roślin i upraw, np. pomidorów. Co ciekawe, zapachu aksamitki nie znoszą także krety - by je odstraszyć, warto zasadzić aksamitkę rozpierzchłą, której nie lubią także nornice.

Oprysk z aksamitki: Jak go zrobić?

Z aksamitki warto przygotować także skuteczny oprysk, który będzie naturalnie chronił rośliny przed szkodnikami i pasożytami. W tym celu należy przygotować 1 kg wysuszonych wcześniej aksamitek, a następnie zalać je 10 litrami wody. Wywar należy odłożyć na co najmniej 48 godzin - po tym czasie nasz ekologiczny oprysk jest gotowy, wystarczy go tylko przecedzić i stosować bez rozcieńczania.

Zdjęcie Oprysk z aksamitki stosować można na pomidory / 123RF/PICSEL

Oprysk z aksamitki: Jak stosować?

Oprysk z aksamitki można stosować profilaktycznie na wszystkie rośliny lub wtedy, gdy pojawią się na nich mszyce, nicienie, wełnowce czy inne szkodniki. Zaatakowane rośliny pryskać można nawet dwa razy dziennie - wcześnie rano i po zachodzie słońca.

