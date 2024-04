Ogórki gruntowe to jedne z najchętniej uprawianych w Polsce warzyw. Są cenione ze względu na liczne możliwości zastosowania w kuchni, jak i walory smakowe. Ogórek ma niezbyt dużo witamin i składników odżywczych. Jest za to niskokaloryczny i pomaga w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu. Dzięki temu jest stałym elementem menu w dietach odchudzających.

Ogórki będą najlepiej rosły w miejscu osłoniętym i dobrze nasłonecznionym. Optymalna temperatura wzrostu to 18-25 st. C. Ogórek jest wrażliwy na przymrozek, dlatego z wsiewaniem ogórków do gruntu należy zaczekać, aż pogoda będzie ku temu sprzyjająca. Warzywo najlepiej rośnie na glebach ciepłych, przepuszczalnych i bogatych w próchnicę - najlepsze będzie pH 6,5-7,0.