Chlebek bananowy: Błyskawiczne ciasto

Jeśli nie znaliśmy wcześniej patentu na przejrzałe banany, to ten chlebek jest propozycją, która już na stałe zagości w domu. Dosłownie, wystarczy kilka składników wymieszać w misce, a później wstawić całość do pieca, by temperatura zrobiła swoje. Do chlebka bananowego nie trzeba dodawać cukru, ponieważ ciemne owoce są już wystarczająco słodkie. Plusem tego niebanalnego wypieku jest nie tylko smak i zapach, ale jego uniwersalność: kawałek sprawdzi się, aby zapełnić brzuchy domowników w porze podwieczorku, ale także uraczy niespodziewanych gości. Poznajmy zatem, jak zrobić chlebek bananowy.

Reklama

Sprawdź: Uważaj w trakcie świątecznych wypieków. Ten błąd z papierem do pieczenia może słono kosztować

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Na zdrowie: Banany. Kaloryczne ale bardzo zdrowe Interia.tv

Składniki na chlebek bananowy

Przejrzałe banany : 3 sztuki

: 3 sztuki Mąka pszenna tortowa : 1,5 szklanki

: 1,5 szklanki Masło : 1/3 kostki

: 1/3 kostki Jajko : 1 szt.

: 1 szt. Soda oczyszczona : łyżeczka

: łyżeczka Sól: szczypta.

Zdjęcie Banany w mgnieniu oka potrafią zrobić się brązowe. Nie trzeba ich wyrzucać, tylko zrobić chlebek bananowy / 123RF/PICSEL

Polecamy: Wystarczy, że położysz kilka sztuk na kaloryferze. Różnicę poczujesz po kilku minutach

Od czego zacząć przygotowywanie chlebka bananowego? Najpierw trzeba rozpuścić masło i je ostudzić. W międzyczasie banany trzeba obrać i rozgnieść widelcem, choć nie trzeba się w tej czynności specjalnie starać. W misce teraz trzeba wymieszać tzw. mokre składniki, czyli banany, jajko oraz masło. W drugiej przesiewamy mąkę, sodę oraz dodajemy sól. Teraz nie pozostaje nic innego, jak wymieszać ze sobą składniki za pomocą trzepaczki albo szpatułki.

Ciasto przelewamy do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i wstawimy do rozgrzanego (180 stopni) piekarnika. Ciasto gotowe jest po 45 minutach lub do tzw. suchego patyczka.

Chlebek bananowy to siła dodatków

Jeśli już opanowaliśmy przepis na chlebek bananowy do perfekcji, to czas poznać dodatki, które mogą urozmaicić nasze ciasto. Na początek zacznijmy od dekoracji: przed włożeniem do piekarnika wierzch ciasta możemy udekorować przekrojonym wzdłuż bananem albo zrobić mozaikę z pokrojonego na plastry owocu. Warto też pamiętać o przyprawach: cynamon, goździki lub kardamon to smaczna propozycja zwłaszcza zimą, która sprawi, że w domu będzie unosił się przepiękny zapach.

Jeśli mamy garść orzechów włoskich, można również je spożytkować: posiekać i dodać je do ciasta. Pamiętamy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby chlebek bananowy został wzbogacony kawałkami czekolady.

Sprawdź: Czyszczenie patelni od spodu obejdzie się bez szorowania. Brud szybko się odklei