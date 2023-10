Spis treści: 01 Czarne plamy przy oknach — skąd się biorą?

Czarne plamy przy oknach — skąd się biorą?

Mimo że pogoda za oknem sprawia, że najchętniej zakopalibyśmy się pod kocem i włączyli grzejniki na pełną moc, nie należy zapominać o regularnym wietrzeniu pomieszczeń. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza może być przyczyną pleśni w mieszkaniu. Co gorsza, sprzyjają jej prozaiczne czynności domowe. Należą do nich suszenie prania w pokojach czy generowanie dużej ilości pary wodnej podczas kąpieli i gotowania.

Pleśń na ścianie nie tylko wygląda fatalnie i jest przyczyną brzydkiego zapachu stęchlizny w domu, ale ma też negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Może powodować bóle głowy i choroby układu oddechowego. Trudno o dobre samopoczucie w takim wnętrzu.

Usuwanie pleśni ze ściany ułatwią domowe produkty

Olejek herbaciany jako pierwsza pomoc w usuwaniu pleśni

Nie ignoruj nawet najmniejszych przebarwień na ścianach i ramach okiennych. Im szybciej zareagujesz, tym lepsze efekty uzyskasz. Nie będzie również potrzeby korzystania z inwazyjnych, chemicznych preparatów.

Na starcie swojej batalii użyj olejku herbacianego na pleśń. Jak to zrobić? Łyżeczkę produktu wymieszaj w szklance wody. Miksturę nanieś na poczerniałą powierzchnię (najwygodniej będzie przelać płyn do butelki z atomizerem) i zostaw do wyschnięcia. Następnie zmyj wodą z dodatkiem szarego mydła i wytrzyj całość papierowym ręcznikiem.

Jak pozbyć się pleśni ze ściany przy pomocy sody oczyszczonej?

O zaletach tego taniego produktu pewnie miały okazję przekonać się wszystkie osoby, będące zwolennikami naturalnych środków czyszczących. Soda oczyszczona na pleśń również wykazuje dużą skuteczność. Prawdopodobnie opakowanie zawsze masz w kuchennej szafce. Skorzystaj z jej skutecznego działania i dostępności.

Łyżkę stołową sody oczyszczonej wsyp do butelki ze spryskiwaczem wypełnionej wodą. Wstrząśnij, by składniki się połączyły. Spryskaj obszar opanowany przez pleśń, następnie wyszoruj szczotką. W kolejnym kroku oczyść samą wodą i jeszcze raz spryskaj powierzchnię roztworem wody i sody. Zostaw do wyschnięcia.

