Sok z kiszonych buraków: Zaprzyjaźnij się z nim

Wiele osób ogranicza się do tego, że sok z buraków kiszonych wykorzystywany jest wyłącznie do przygotowywania barszczu, ale to tylko jedno jego zastosowanie. Wydaje się, że za rzadko jest on włączony do menu, a jego regularne picie może przysłużyć się po prostu zdrowiu. Dlaczego? Nie od dziś wiadomo, że zarówno buraki, jak i wszystkie kiszonki zaliczane są do superfoods, czyli produktów, które zawierają wiele cennych substancji. Sok z kiszonych buraków, czyli popularny zakwas, można bez problemu kupić w sklepach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować go samemu.

Reklama

Sprawdź: Zjadłam barszcz w Czechach. Osłupiałam, widząc, co w nim pływa

Co można znaleźć w soku z kiszonych buraków?

Czas poznać w końcu, jakie substancje znajdują się w buraczanym zakwasie. Należy zacząć od tego, że to źródło witamin (A, C, E, K) oraz minerałów, które najważniejsze to żelazo, magnez, potas, wapń i fosfor. Sama już obecność tych substancji korzystnie wpływa na kondycję skóry, oczu, ale także na kluczowe układy w organizmie. Na początku trzeba zaznaczyć, że jego regularne picie może regulować ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu, a także wspierać pamięć i koncentrację. Z kolei suplementacja żelaza to ważny krok, aby zapobiec anemii, a także wzmocnić i poprawić wyniki krwi.

Oczywiście, to nie koniec. W soku z kiszonych buraków można znaleźć bakterie probiotyczne. Ich obecność ma dwie funkcje: z jednej strony wspierają pracę jelit, natomiast z drugiej wspierają mikrobiom, co przekłada się na lepszą odporność organizmu, która jest na wagę złota, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

To nie wszystko: buraki są źródłem betaniny, czyli naturalnego barwnika. On nie tylko nadaje wyjątkowego koloru warzywu oraz zakwasowi, ale także ma wiele walorów zdrowotnych. Wystarczy powiedzieć, że betanina zaliczana jest do przeciwutleniaczy, a to właśnie one redykują ilość wolnych rodników, mogą zmniejszyć ryzyko występowanie chorób cywilizacyjnych, a także mogą spowalniać procesy starzenia się komórek organizmu.

Sprawdź: Czy można mrozić krokiety? Kucharze polecają dwie metody

Jak zrobić sok z kiszonych buraków?

Sok z kiszonych buraków, czy też zakwas można zrobić w łatwy sposób. Wystarczy najpierw buraki obrać, pokroić w mniejsze kawałki, a później zalać przegotowaną, ostudzoną i osoloną wodą (łyżeczka soli na 350 ml). Trzeba pamiętać jedno, że zawartość słoika albo kamionki nie wystawała ponad poziom wody. Oczywiście, zakwas można wzbogacić innymi dodatkami: zielem angielskim, liściem laurowym i ząbkami czosnku. Buraki trzeba przenieść do ciepłego miejsca i poczekać około siedmiu dni.

Nie przegap: Sałatka jarzynowa w tej wersji zachwyci gości. Tak robi ją siostra Anastazja