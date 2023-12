Spis treści: 01 Czy można mrozić krokiety? Czy rodzaj farszu ma znaczenie?

02 Jak mrozić krokiety — w panierce czy bez?

03 Instrukcja obsługi, czyli jak mrozić krokiety?

04 Jak długo można przechowywać krokiety?

Czy można mrozić krokiety? Czy rodzaj farszu ma znaczenie?

Zacznijmy od dobrej wiadomości. Mrożenie krokietów jest nie tylko możliwe, ale też bardzo ułatwia życie. Przede wszystkim pozwala uporać się z nadmiarem jedzenia, z którym często mamy do czynienia, organizując uroczyste spotkania przy stole.

Ponadto zapas krokietów w zamrażarce usprawni zrobienie domowego posiłku, kiedy brakuje czasu. Z takim zabezpieczeniem nie będzie ci grozić jedzenie przypadkowych dań błyskawicznych ani długie burczenie w brzuchu. Co ważne, do mrożenia nadają się krokiety niezależnie od farszu. Niska temperatura służy nadzieniu bazującemu na mięsie, kapuście czy grzybach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zmysłowe smaki: Krokiety z kapustą i grzybami Interia.tv

Zobacz: W Wigilię smażę karpia wyłącznie na jednym oleju. Skórka chrupie, mięso zostaje soczyste

Jak mrozić krokiety — w panierce czy bez?

Czas przejść do kwestii technicznych. Odpowiedź na pytanie, czy krokiety można zamrozić, jest już jasna. Jednak w jakiej formie najlepiej zniosą pobyt w zamrażalniku? Każda opcja na swoje plusy i minusy.

Mrożenie krokietów w panierce sprawia, że nie potrzebują one rozmrażania przed obróbką termiczną. Od razu możemy wrzucić je do piekarnika i ze smakiem spałaszować już po kilkunastu minutach. Minimalna ilość pracy to ogromny atut. Mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę, że panierka może nasiąknąć wilgocią, przez co nie będzie już chrupiąca. Odradza się również odgrzewanie takich krokietów na patelni przez ryzyko intensywnego pryskania gorącego tłuszczu.

Dobrym pomysłem jest zamrażanie krokietów przed panierowaniem. Obtoczenie ich w bułce tartej tuż przed smażeniem lub pieczeniem sprawia, że smakują lepiej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że krokiety w tej formie muszą być całkowicie rozmrożone, zanim zaczniesz panierowanie, co z kolei wydłuża czas oczekiwania na posiłek.

Zdjęcie Smażenie krokietów przed mrożeniem nie jest konieczne / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Jak zrobić wigilijne gołąbki, aby wyszły idealnie? Będą pyszne jak u babci

Instrukcja obsługi, czyli jak mrozić krokiety?

Wiesz już, czego możesz się spodziewać w kuchni i jak należy postępować z tym popularnym daniem tuż przed degustacją. A jak wygląda mrożenie krokietów krok po kroku?

Ostudzone krokiety ułóż na tacce w taki sposób, aby się nie stykały. Włóż do zamrażalnika na około dwie godziny. W tym czasie powinny stwardnieć. To znak, że możesz przełożyć je do pojemników lub woreczków przeznaczonych do mrożenia żywności. Oznacz je datą mrożenia oraz rodzajem farszu, by łatwiej było namierzyć upragnione kąski.

Porada: Jeśli decydujesz się na zamrażanie potrawy w wersji panierowanej, w pierwszej kolejności odsącz krokiety z tłuszczu na ręczniku papierowym.

Jak długo można przechowywać krokiety?

W tym przypadku nadzienie ma znaczenie. Krokiety z mięsem nadają się do przechowywania w zamrażarce przez około trzy miesiące. Gdy mowa o krokietach z kapustą i grzybami albo pieczarkami i serem, staraj się zjeść je nie później niż dwa miesiące od daty mrożenia.

Zdjęcie Zapas krokietów ułatwi planowanie codziennego jadłospisu / 123RF/PICSEL

Polecamy:

Pełna smaku zalewa octowa do ryb. Panierowane kawałki przetrwają aż do wigilii

Ciasto na pierogi wychodzi twarde i rwie się? Winowajcą może być ten składnik