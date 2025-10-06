Spis treści: Warzywa i owoce - kiedy myć? Mycie mięsa przed obróbką termiczną - czy to konieczne? Opakowania, puszki i produkty pakowane - czy w ogóle warto je myć? To zależy Czy trzeba myć jajka przed ich przyrządzeniem?

Warzywa i owoce - kiedy myć?

Warzywa i owoce, które przynosimy do domu ze sklepu mogą zawierać na swojej powierzchni nie tylko różnego typu drobnoustroje krążące w środowisku naturalnym, ale również pozostałości po środkach ochrony roślin. Nadmiar pestycydów w ludzkim organizmie może prowadzić między innymi do zaburzeń związanych z gospodarką hormonalną czy działać toksycznie na układ nerwowy.

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypominają o myciu świeżych warzyw i owoców. Na stronie rządowej znajdują się stosowne informacje w tym zakresie. Wynika z nich, że mycie owych produktów zawsze powinno odbywać się "pod bieżącą wodą, nawet jeśli później będą obierane". Warzywa bądź owoce z grubszą skórką można sparzyć wrzątkiem. Do ich opłukania może również posłużyć woda z solą kuchenną, octem bądź kwaskiem cytrynowym.

Mycie mięsa przed obróbką termiczną - czy to konieczne?

Co w przypadku mięsa? Wiele osób decyduje się myć je przed obróbką termiczną. Okazuje się jednak, że to błąd. Eksperci wskazują, że płukanie mięsa może być niebezpieczne, ponieważ przyczynia się do rozprzestrzeniania zalegających na nim bakterii. Dość dobrze ilustruje to załączony poniżej film.

O wiele ważniejsza jest odpowiednia obróbka termiczna mięsa. Bakterie obecne na owych produktach takie jak Campylobacter i Salmonella giną w wysokich temperaturach. Owe drobnoustroje zostają unicestwione przy poddaniu ich temperaturze powyżej 70 stopni Celsjusza przez około 4-5 minut.

Opakowania, puszki i produkty pakowane - czy w ogóle warto je myć? To zależy

Kwestia mycia opakowań i produktów pakowanych po przyniesieniu ich ze sklepu nabrała szczególnego znaczenia w trakcie pandemii koronawirusa. Wówczas wiele osób praktykowało odkażanie owych opakowań w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia patogenem.

Trzeba przyznać, że niektórzy eksperci wskazywali wówczas, że prawdopodobieństwo zarażenia się poprzez kontakt z takimi opakowaniami jest bardzo niskie. Obecnie nie ma zaleceń dotyczących tego rodzaju działania - po przyniesieniu ze sklepu opakowania (na przykład z ryżem czy makaronem) można bez przeszkód umieścić je w kuchennej szafce.

Inaczej sprawa wygląda z napojami w puszkach. Bardzo często na ich powierzchni gromadzi się kurz oraz innego typu zanieczyszczenia. Szczególnie narażone na działanie drobnoustrojów mogą być osoby z osłabionym układem odpornościowym. Wobec tego, jeśli chcemy wypić taki napój bezpośrednio z puszki, warto wcześniej ją przetrzeć.

Czy trzeba myć jajka przed ich przyrządzeniem?

Bardzo często po otwarciu kartonika z jajkami możemy dostrzec różnego typu zanieczyszczenia, a czasem nawet niewielkie piórka. Warto jednak pamiętać o tym, że jajek nie powinno się myć przed umieszczeniem ich w lodówce. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zmycia tak zwanej kutykuli - warstwy ochronnej znajdującej się na powłoce jajek, która chroni je przed wnikaniem drobnoustrojów do wnętrza.

Jajka powinno się myć bezpośrednio przed ich przygotowaniem. Jeśli są mocno zabrudzone, to wówczas warto je wyczyścić za pomocą miękkiej szczotki. Co istotne - po kontakcie z jajkiem dobrze jest od razu wyczyścić ręce. Wynika to bowiem z faktu, że na skorupkach mogą znajdować się bakterie Salmonelli.

