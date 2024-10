Jak pozbyć się chwastów z ogrodu? Zabierz się do pracy zanim będzie za późno

Chwasty bywają prawdziwą zmorą działkowców. Nie tylko bowiem niszczą estetykę idealnie wypielęgnowanego ogrodu, ale dodatkowo zabierają substancje niezbędne do prawidłowego wzrostu uprawianych w nim roślin . Mimo iż nie wszystkie są szkodliwe, z większością należy walczyć - nie przegapiając przy tym ważnych terminów.

Za usuwanie chwastów warto zabrać się w momencie, kiedy problem nie spędza jeszcze snu z powiek - w zasadzie już od pierwszych chwil ich obecności na działce. Nieproszeni, ogrodowi goście mają bowiem to do siebie, że wyjątkowo szybko się rozrastają, w przeciągu kilku tygodni potrafiąc opanować cały trawnik. Do pracy warto wziąć się więc jeszcze w październiku, zanim za oknem na dobre rozgości się chłodna jesień, a potem zima.