Spis treści: 01 Folia bąbelkowa - pogromczyni brudu

02 Patent na czyste panele podłogowe

03 Domowy płyn do mycia podłóg

Folia bąbelkowa - pogromczyni brudu

Foliowy materiał wypełniony pęcherzykami powietrza doskonale sprawdza się do zabezpieczenia delikatnych przedmiotów. To niezbędnik nie tylko przy wysyłaniu paczek do bliskich, ale także podczas przeprowadzki. Nadmiar folii bąbelkowej najczęściej bez większego zastanowienia ląduje w koszu. Zamiast marnować potencjał produktu, wykorzystajmy go w domowych porządkach.

Roznoszący się po całym domu brud to prawdziwa zmora wielu pań domu. Specjalne chusteczki oraz ściereczki nie zawsze radzą sobie z problemem. Chcąc raz na zawsze pokonać problem wiecznie zanieczyszczonych podłóg, sięgamy po specjalne mopy i myjki. Na dłuższą metę takie rozwiązania mogą okazać się zbyt kosztowne. W takim momencie przydaje się właśnie zapas folii bąbelkowej.

Patent na czyste panele podłogowe

Dokładne szorowanie podłóg w całym domu czy mieszkaniu to czynność, której raczej nie wykonujemy przy cotygodniowych porządkach. Kiedy jednak nadejdzie ich pora, stanowią zwieńczenie gruntownego sprzątania. Jak podejść do ich czyszczenia, by na powierzchni nie zostały smugi ani najdrobniejszy ślad kurzu?

Zdjęcie Folia bąbelkowa rozprawi się z brudem na podłodze / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że wystarczy zastosować sprytne rozwiązanie, od którego niezbędna będzie folia bąbelkowa. Zanim przystąpimy do solidnego mycia paneli, nałóżmy na końcówkę mopa folię bąbelkową, a dopiero na nią szmatkę nasączoną dedykowanym detergentem. Jaki efekt uzyskamy dzięki temu patentowi? Charakterystyczne wypustki zbiorą nagromadzony na podłodze brud i zapobiegną jego przenoszeniu do kolejnych pomieszczeń.

Domowy płyn do mycia podłóg

Czy da się zwiększyć skuteczność mycia podłóg przy użyciu folii bąbelkowej? Spore znaczenie ma preparat, jakiego użyjemy w tym celu. Półki sklepowe uginają się od licznych środków, których uzupełnianie może obciążyć domowy budżet. W ramach oszczędności polecamy przygotowanie domowego specyfiku. W tym celu potrzebujemy tylko trzech składników. Lista składa się z:

100 ml octu,

3 litrów wody,

1 łyżki płynu do płukania.

Cały trik polega na połączeniu ze sobą wszystkich składników, a następnie namoczeniu w nich szmatki do mycia podłogi i nałożeniu na końcówkę mopa z folią bąbelkową. Taki preparat potrafi zdziałać prawdziwe cuda. W tym zestawieniu największym pogromcą brudu okazuje się ocet, który dodatkowo dezynfekuje panele. Dodatek płynu do płukania zapewnia piękny zapach na wiele godzin, a dodatkowo opóźnia ponowne osadzanie się nieczystości.

