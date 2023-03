Spis treści: 01 Jak wyczyścić olej z posadzki?

02 Czym zebrać olej z podłogi?

03 Jak usunąć tłuste plamy z drewna?

Jak wyczyścić olej z posadzki?

W kuchni często wiele się dzieje, a w pośpiechu tylko o krok od prawdziwej katastrofy. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu w kuchni nie zdarzyła się żadna wpadka. Nieraz przez przypadek na podłogę skapnie niewielka lub znaczna ilość tłuszczu, która szybko staje się prawdziwym problemem. Pomimo usunięcia oleju, na powierzchni pozostaje plama, którą jeszcze ciężej usunąć. Jak wytrzeć olej? Pomoże sprawdzony, babciny sposób.

Tłuszcz jest wyjątkowo trudny do usunięcia, szczególnie wtedy, jeśli powierzchni nie możemy zanurzyć w całości w wodzie i zalać płynem do naczyń. Specjalnych zabiegów wymaga przede wszystkim podłoga, która, zalana olejem, w mig zamienia się w prawdziwe lodowisko, na którym tylko o krok od wypadku. Co więcej, jeśli olej nie zostanie dokładnie usunięty, powierzchnia będzie śliska przez wiele kolejnych tygodni. Trzeba więc działać od pierwszych chwil.

Czym zebrać olej z podłogi?

Podstawą działania, kiedy olej wyląduje już na podłodze, jest jego dokładne usunięcie. Najlepiej zrobić to za pomocą papierowego ręcznika lub bawełnianych ścierek. Jeśli plama jest wyjątkowo duża i zdaje się niemal nie do opanowania, warto sięgnąć nawet po stare ręczniki lub nieużywaną pościel. Pamiętajmy jednak, że do niczego się już potem nie nadadzą.

Kiedy uda nam się zebrać nadmiar oleju, powierzchnię należy posypać piaskiem. Jeśli jednak nie mamy go pod ręką, warto sięgnąć po mąkę ziemniaczaną - niezastąpiony sposób naszych babć. Następnie należy "powcierać" piasek lub mąkę w powstałą plamę do momentu, aż podłoga będzie czysta. Kolejno zebrać w jedno miejsce i zamieść.

To jednak nie koniec naszej pracy. Kiedy już uda nam się okiełznać olej, należy przejść do końcowego etapu walki z powstałą plamą. Wówczas wystarczy przemyć ją ciepłą wodą wymieszaną z płynem do mycia naczyń lub wodą z octem. Gotowe. Po plamach z oleju nie będzie śladu!

Jak usunąć tłuste plamy z drewna?

Olej, który trafi bezpośrednio na drewnianą podłogę należy wytrzeć papierowym ręcznikiem, a następnie zasypać solą lub talkiem. Po upływie kilku godzin dokładnie usunąć drobinki.

