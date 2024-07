Rododendrony to długowieczne rośliny, które rosną wolno, ale mimo wszystko, trzeba je od czasu do czasu je przycinać. Szczególnie wtedy, kiedy widać gołym okiem, że poszczególne łodygi krzewu są chore, przemarznięte albo zniszczone. Wtedy można na bieżąco je usuwać sekatorem, ale najlepiej, aby wykonywać ten zabieg od wiosny do jesieni. Należy uważać, aby nie usuwać pędów zbyt późno, ponieważ wtedy ucięte miejsca mogą być miejsce, gdzie nastąpi osłabienie poprzez np. przymrozki jesienne. Tzw. cięcie sanitarne, czyli usuwanie chorych i martwych pędów, to również doskonała okazja, aby sprawdzić, w jakim stanie jest kondycja naszej rośliny. Jeśli widzimy zalążki chorób grzybowych, to niezwłocznie trzeba zastosować odpowiednie preparaty, aby z czasem nie przeniosły się na inne, zdrowe części rododendronu.