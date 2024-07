Jak często podlewać rododendron? Rododendrony wymagają też regularnego podlewania. Należy je podlewać tak często, aby ziemia była zawsze wilgotna. Nie można dopuścić do tego, by była mokra lub sucha. Roślina nie przepada też za kałużami wody, przez co korzenie zaczynają gnić. Suche podłoże sprawia natomiast, że roślina marnieje w oczach - pędy wiotczeją, więdną, a roślina obumiera.

Od podlewania przejdźmy do nawożenia. Nawożenie rododendronów to ważny element ich pielęgnacji, którego nie można pominąć. Zabieg należy przeprowadzić dwa razy w roku. Dlaczego to tak ważne? Każde zasilanie rośliny odpowiada za co innego. Wspólnym mianownikiem jest to, że rododendron z pewnością odwdzięczy się zdrowym, pięknym wyglądem. Jeżeli zasilimy glebę w nieodpowiednim czasie, rozwój rośliny może zostać zaburzony - chodzi np. o mniejsze kwitnienie lub zbyt późne przygotowanie się do zimy.