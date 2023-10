Polacy wybierają te kwiaty na Wszystkich Świętych. Jaka jest ich symbolika?

Oprac.: Karolina Iwaniuk Porady

Chryzantemy to kwiaty kojarzone z jesienią i świętem Wszystkich Świętych, bo to właśnie je Polacy często stawiają na grobach bliskich. Utożsamiane są często ze smutkiem i żałobą, a nie powinno tak być. Co dokładnie oznaczają kwiaty, które tak chętnie kupujemy na listopadowe święto?

Zdjęcie Chryzantemy mogą być zachwycającą dekoracją tarasu i balkonu / 123RF/PICSEL