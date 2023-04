Spis treści: 01 Folia bąbelkowa na stres i do zabaw

02 Czy folia bąbelkowa trzyma ciepło?

03 Folia bąbelkowa do ochrony kosmetyków

04 Do czego wykorzystać folię bąbelkową? Zaskakujący trik

Folia bąbelkowa stosowana jest najczęściej do zabezpieczenia rzeczy do wysyłki. Powietrze znajdujące się w foliowych pęcherzykach ma silne właściwości amortyzacyjne i skutecznie chroni przedmioty przed:

stłuczeniem

zarysowaniem

wilgocią i brudem

To oczywiście nie wszystko. Produkt ma zdecydowanie więcej zastosowań - niektóre są naprawdę zaskakujące.

Folia bąbelkowa na stres i do zabaw

Posadź w ogrodzie i uwolnij się od kleszczy. Jakich roślin boją się te pasożyty? Dość popularnym zastosowaniem folii bąbelkowej jest przebijanie jej pęcherzyków z powietrzem w celu odstresowania się i uspokojenia. Zabawę tę uwielbiają dzieci, ale powinni zainteresować się nią także dorośli - przebijanie pęcherzyków naprawdę pozwala uspokoić myśli i wyciszyć stres. To także idealny materiał, który warto wykorzystać do różnorodnych prac plastycznych. Najmłodsi mogą przygotować z niej rzeźby przestrzenne, kolorowe pieczątki, a nawet tory z folii wypełnionej farbą, po której będą chodzić, tworząc oryginalne dzieła. Ograniczyć może je tu jedynie własna wyobraźnia.

Zdjęcie Folia bąbelkowa to również... doskonały wypełniacz do torebek i butów / 123RF/PICSEL

Czy folia bąbelkowa trzyma ciepło?

Folia bąbelkowa doskonale chroni przed utratą temperatury - warto więc owijać nią pojemniki z ciepłymi posiłkami. Ta metoda działa także w drugą stronę - pozwala utrzymać niską temperaturę posiłków. Z powodzeniem można stosować ją także do ochrony drzew i krzewów przed mrozem - w tym celu należy owinąć nią rośliny wrażliwe na bardzo niską temperaturę. Co ciekawe, folię bąbelkową możemy wykorzystać także jako podkładkę pod kolana podczas prac ogrodowych lub remontów.

Folia bąbelkowa do ochrony kosmetyków

Folię bąbelkową warto mieć pod ręką podczas podróży - przyda się szczególnie w podręcznej kosmetyczce. Można zabezpieczyć nią wieczka kosmetyków, szczególnie balsamów czy szamponów, które często rozlewają się w torbach, brudząc przy okazji ubrania.

Do czego wykorzystać folię bąbelkową? Zaskakujący trik

Folię bąbelkową z powodzeniem wykorzystać można także do ochrony delikatnych produktów spożywczych w lodówce, szczególnie przetrzymywanych luzem warzyw i owoców. Dolną szufladę lodówki warto wyłożyć folią, która będzie amortyzować uderzenia i zapobiegnie przesuwaniu się owoców i warzyw, które są delikatne i mogą szybciej się psuć. Folia bąbelkowa to również... doskonały wypełniacz do torebek i butów, które przetrzymywane w szafach, odkształcają się i gniotą. Zwiniętą folię wystarczy włożyć do butów i torebek, a zachowają one swój pierwotny kształt.

